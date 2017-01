Markus Götz, seit zwei Jahren musikalischer Leiter der Stadtmusik Zell, blickt, was die musikalischen Erwartungen angeht, zuversichtlich ins neue Jahr. Vor allem der hohe Anteil an jungen Bläsern stimme ihn optimistisch, betonte er in der Jahreshauptversammlung am Sonntag.

Zell (ue). Mit insgesamt 28 Auftritten konnten die 52 Aktiven der Stadtmusik erneut eine stolze Bilanz vorweisen.

Rückblick

In seinem Rückblick erinnerte Vorsitzender Thomas Kaiser an die Highlights des vergangenen Jahres. So reisten die Musiker aus der Schwanenstadt im Mai anlässlich der seit drei Jahrzehnten bestehenden engen Verbindungen zu ihren Musikerfreunden nach Borgofranco in Italien. Als Gastgeschenk hatten die Zeller einen über 200 Kilo schweren Stein aus Schwarzwaldgranit dabei.

Ebenfalls aufgefrischt wurde im vergangenen Jahr die seit einem halben Jahrhundert bestehende Verbindung zwischen den Stadtmusikern aus Zell und ihren Schweizer Freunden aus Zell/Luzern. Gebührend gefeiert wurde diese Begegnung bei einem Doppelkonzert beider Kapellen in der Atzenbacher Halle.

Zu den beliebten Festivitäten gehört nach wie vor das Zeller Städtlifest. Thomas Kaiser sprach von einem großartigen Erfolg für die Stadtmusik, besonders was die Vereinskasse angeht. Das Geld konnte man gut gebrauchen, schließlich mussten wegen des Umbaus der Stadthalle lieb gewonnene Konzerte wie das Frühjahrs- und das Chilbikonzert 2016 ausfallen.

Ein besonderes musikalisches Erlebnis für viele Besucher war im Oktober ein gemeinsames Konzert des von Markus Götz neu ins Leben gerufenen Jugendorchesters und der Stadtmusik.

Ebenfalls großen Anklang fanden Veranstaltungen wie das Kirchenkonzert des Männerchors Zell, das von einer Bläsergruppe der Stadtmusik begleitet wurde. Viel unterwegs waren ohnehin auch die Bläsergruppen der Stadtmusik, die laut Schriftführer Andreas Augustin vergangenes Jahr neun Auftritte absolvierten, darunter auch an Heiligabend.

Kassenbericht

Über gute Zahlen konnte Kassierer Alexander Kaiser, der sich die Kassierertätigkeit mit Daniel Kummerer teilt, berichten. Gerade die zahlreichen Spenden von Bürgern, Banken, Geschäftsleuten sowie vom Bürgerverein belegen nach den Worten von Kassenprüfer Urban Rudiger, dass die Stadtmusik bei vielen Zellern hoch im Kurs steht.

Lob und Dank

Lob und Anerkennung an die Adresse der Musiker gab es von Bürgermeister und Präsident Rudolf Rümmele. Dabei hob Rümmele die Kontinuität der gemeinsam geleisteten Arbeit, sowohl was das musikalische Schaffen von Dirigent Markus Götz als auch das Zusammenspiel im Vorstandsteam angeht, besonders hervor.

Lobende Worte für die Musiker gab es auch von Thorsten Weinstein als Vertreter der Feuerwehr, mit der die Stadtmusik freundschaftliche Kontakte pflegt. Auch Peter Mauthe, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Zell, sowie Adelsbergs Ortsvorsteher Klaus Berger bedankten sich bei den Musikern.

Ein aufrichtiges Dankeschön des Vizevorsitzenden Charly Welte galt dem Kapitän der Stadtmusik, Thomas Kaiser, der seit nahezu drei Jahrzehnten das Steuer fest in seinen Händen hält.

Ehrungen

Seit 50 Jahren ist Lothar Wiesler aktiv in der Stadtmusik. Der engagierte Musiker (Tenorhorn, Posaune und Schlagwerk) gilt als echtes Multitalent. Geschätzt wird der Einsatz des langjährigen Vertreters im Vorstand als Bläser bei der Inneren Abteilung sowie bei den Zeller Musikanten, der Wildsaumusik und verschiedenen Bläsergruppen. Für 25 Jahre wurde Philipp Kaiser (Trompete und Flügelhorn ) zum Ehrenmitglied ernannt. Silber für 20 Jahre ging an Schlagzeuger Giuseppe Gazzana. Bronze für zehn Jahre erhielt Diana Welte (Klarinette), die gleichzeitig für die Stadtmusik im Städtlifest-Komitee tätig ist. Für guten Probenbesuch belohnt wurden Saskia Mauthe (null Fehlzeiten), Alfred Kummerer, Dorothea Bartsch, David Herden, Thomas Kaiser, Elena Schöne und Ralf Klauser.