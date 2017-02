Durchaus sportlich und närrisch völlig entspannt ließen es die Schwyzer bei ihrem Kappenabend am Samstag im Escopazzo angehen. Das hierfür gewählte Motto „Es lebe der Sport“ hatte es, wie der gelungene und stimmungsvolle Abend zeigte, in sich.

Zell (ue). Ziel war es, die Fitness der Schwyzer Fasnächtler mit Blick auf die bevorstehenden tollen Tage nachhaltig in Schwung zu bringen. Kommt es doch gerade bei den Narren in der fünften Jahreszeit auf eine besonders gute und vor allem ausdauernde Kondition an. Aus diesem Grund waren Fasnachtsfans, die sich fit halten wollen, in der Schwyz hoch willkommen.

Um die Gäste richtig einzustimmen, bat das Spitzen-Duo Anja Seider-Wassmer und Yvonne Sieler mit fetzigen Beats zu einer heißen Warm-up-Nummer auf die Bühne. Hier durften vor allem die Nachwuchstalente Patrick und Ben Wassmer sowie Melanie und Oliver Sieler zeigen, was in ihnen steckt. Für eine weitere Überraschung sorgten die Zeller Schrätteli. Was in diesem Jahr in der Schwanenstadt als Novum gefeiert wurde, nämlich das Stellen eines Narrenbaumes, wurde von ihnen noch einmal spektakulär nachgestellt.

Neben der „Moni us de Schwyz“ (Monika Wassmer), die Lustiges aus der Vogtei zu berichten wusste, stellten sich die Fitnessbesucherinnen Christina Wagner und Yvonne Siehler bei Kaffee und Schwarzwälder Torte ernsthaft die Frage, ob ihr Trainer tatsächlich auch alles richtig macht.

Keineswegs leicht fiel den Radiomoderatoren Simone Hugenschmidt, Marco Wassmer und Birgit Kropf die Wahl, welche der vorgestellten Sendungen letztlich die Bessere sei. „Miss Schwyz macht Yoga“, so lautete das Motto der amtierenden Miss Schwyz 2016, gekonnt von Stefan und Jessica Jenne auf die Bühne gebracht. Und auch bei dieser Nummer gab es reichlich Tipps und Ratschläge, um die ideale Figur zu erreichen.

Zur richtigen und vor allem gesunden Körperpflege nach dem Sport gehört selbstverständlich auch das anschließende Duschen. Wie das geht, demonstrierten Marina Schlageter, Birgit Kropf und Christina Wagner sowie Kurt Weiß und Marco Wassmer.

Das eigene sportliche Talent beweisen musste Hürus „Dieter us de Kirchstroß“ bei seiner Visite. Mit strengen Regeln wurde dem Regenten auferlegt, sich besonders um die ungestörte Nachtruhe der „Miss Schwyz 2017“, Brigitte Spitz, zu kümmern. Gleichzeitig verpflichtete sich der Regent, beim nächsten Schwyzer Obe mit den „Bure zum Alange“ sowohl für die Animation als auch für die Musik zu sorgen.

Den persönlichen Huus-Orde überreichte Hürus Dieter an Anja Seider-Wassmer, Brigitte Spitz, Massimo Clissa und Orietta Lucchese. Den FGZ-Orden von Präsident Peter Mauthe erhielten neben Anja Seider-Wassmer, Matthias Schlageter, Yvonne Sieler, Tobias Kuttruff und Tanja Wassmer. Über den Zeller Freundschaftstreffen-Orden durften sich nachträglich Anja Seider-Wassmer und Jörg Muser freuen.