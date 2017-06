Zell im Wiesental Neue Freunde im Aostatal gefunden

Zell. Das vergangene Wochenende verbrachte der Zeller Fanfarenzug im italienischen Baio Dora bei den Pifferi e Tamburi, die ihr 40-jähriges Bestehen feierten. Baio Dora ist ein Teilort der Stadt Borgofranco und liegt im Piemont im Aostatal.

Damit ging ein lang gehegter Wunsch des Zeller Tambours Raimund Götz in Erfüllung. Nach seinen Besuchen mit der Zeller Stadtmusik in Borgofranco wollte er auch seine Fanfarenzügler einmal die italienische Gastfreundschaft erleben lassen. Zusammen mit seinem Hornistenfreund von der Filarmonica di Borgofranco, Marco Tognon, der die Organisation vor Ort übernommen hatte, sollte ihm dies auch vorzüglich gelingen.

Bei schönstem Postkartenwetter führte der Weg der Zeller Musiker vorbei am Genfer See quer durch die Alpen. Bereits bei der Ankunft nach sechsstündiger Busfahrt wurde klar, was auf die Wiesentäler zukommt. Mit Pfeifen und Trommeln wurde man empfangen, und Musik sollte neben Essen und Trinken zwei Tage lang den Ablauf bestimmen. Nach dem Quartierbezug gab es am Abend mit weiteren 13 italienischen Musikgruppen zuerst einen Umzug durch Baio Dora, natürlich mit einem Stop, um Verpflegung aufzunehmen. Auf dem Rückweg ins Festzelt wurde im Ortskern von jeder Gruppe ein kleines Konzert gegeben. So zog sich der Umzug bis gegen 23 Uhr hin.

Im großen Festzelt angekommen, war das Abendessen bereits gerichtet und erst dann konnten die Zeller ihren zweiten Auftritt absolvieren. Dabei überraschten sie die Gastgeber, da sie zur Verstärkung noch den Todtnauer Dudelsackspieler Bernd Waßmer dabei hatten. Bis früh am Morgen wurden dann neue Freundschaften geknüpft oder alte gepflegt.

Am Sonntag luden die Gastgeber zur Besichtigung der Savoyischen Festung Bard ein, die ihren Ursprung im 11. Jahrhundert hat und unter anderem bei den Napoleonischen Feldzügen eine wichtige Rolle spielte. Danach ging es zurück nach Baio Dora, wo man bereits an einer Palmeti, einem ortstypischen Weinkeller, auf die deutschen Gäste wartete. Dafür wurde neben Wein und einem Imbiss auch die Musikgruppe J’amis D’Albian aus Borgofranco organisiert. Mit Musik ging es anschließend wieder ins Festzelt zum Mittagessen, wobei auch Geschenke, die aus jeweils landestypischen Ernährungselementen bestand, ausgetauscht wurden.

Dass das Leben aber nicht nur aus Musik und Spaß besteht, bekamen die Festbesucher bereits am Samstagabend eindrucksvoll vorgeführt. Die Pfeifer und Trommler aus Baio Dora unterstützen ein durch die starken Erdbeben der letzten Jahre stark zerstörtes Dorf im mittleren Italien. Hierzu hat man schon mehrere Projekte gestartet und auch schon erhebliche Spendengelder überreicht. In einem Film- und Bildervortrag wurde hierüber berichtet. Beeindruckt von dem sozialen Engagement der Musiker, entschlossen sich die Zeller spontan, in ihren Reihen zu sammeln, und mit einem Zustupf des Vereins konnte der Spendenbetrag um weitere 600 Euro erhöht werden.

Nach dem Besuch einer weiteren Palmeti hieß es am späten Nachmittag für die Zeller Fanfarenspieler, Trommler und Fahnenschwingerinnen Abschied nehmen von den neu gefundenen Freunden. Wie stark die Freundschaft bereits geknüpft wurde, zeigte sich dann auch beim Schlussakkord. Nicht nur die Musik spielte und Hunderte Hände winkten, in bester Icewater-Challenge-Manier hüpften alle Pifferi e Tamburi in den benachbarten Swimmingpool und grüßten freudig von dort.

Viel Arbeit hatten während der beiden Tage die „Italiener“ in den Reihen der RotWeißen. Luciano Accumanno und Michele Martorana fielen nicht nur die offiziellen Reden zu, sie mussten auch Tag und Nacht für Dolmetscherdienste bereitstehen.

Bereits auf der Heimfahrt wurden Pläne geschmiedet, wann und wie man einen baldmöglichen Gegenbesuch der neuen Freunde aus dem Aostatal organisieren kann.