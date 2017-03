Zell im Wiesental Neue Impulse fürs Gemeindeleben

Von Peter Schwendele

Ab 1. April wird Rebekka Specht im oberen Wiesental als evangelische Gemeindediakonin wirken. Sie wird ihren Schwerpunkt in Zell haben und sich in kleinerem Umfang auch in Schönau und Todtnau einsetzen.

Zell/Oberes Wiesental. Es handelt sich um die erste Arbeitsstelle der 24-Jährigen, die in Oberbayern in der Nähe von Garmisch groß geworden ist und mit ihrer Familie mit 17 Jahren nach Grenzach-Wyhlen zog. Im Gespräch erzählt die neue Diakonin, dass sie bereits früh in die von ihrer Mutter gestalteten Kindergottesdienste gegangen sei und diese zum Teil auch mitgestaltet habe. Ihr persönlicher Glaube sei aber erst in der Zeit in Grenzach-Wyhlen richtig gewachsen, wo sie sich auch verstärkt in der christlichen Jugendarbeit engagiert habe. Es folgte ein Studium der Religionspädagogik und Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule in Freiburg. „Mein Glaubensprozess ist aber nicht abgeschlossen“, betont Rebekka Specht, „es geht immer weiter, denn der Weg ist das Ziel.“

Die konkrete Ausgestaltung ihrer Tätigkeit in den evangelischen Kirchengemeinden des oberen Wiesentals lässt die Diakonin bewusst noch offen. Zunächst gelte es, sich mit den Verhältnissen und den Menschen vertraut zu machen. Grundsätzlich ist Specht jedoch von ihrer Profession her eher auf die Gestaltung des Gemeindelebens als auf die klassische theologische Tätigkeit ausgerichtet. Und hier ist die junge Diakonin flexibel: Kinder- und Jugendarbeit liegt ihr, aber wenn etwa verstärkt Seniorenarbeit nachgefragt wird, kann sie sich auch in diesem Bereich vielerlei vorstellen. Klar ist bereits, dass sie für alle drei Kirchengemeinden den Konfirmandenunterricht gestalten wird. Ansonsten „gefällt mir im Moment einfach die Vielfalt des Gemeindelebens“, freut sich Rebekka Specht auf ihre künftigen Aufgaben.

n Der Einführungsgottesdienst für die neue Diakonin Rebekka Specht findet am Sonntag, 2. April, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Zell statt. Nach dem Gottesdienst ist ein Umtrunk geplant.