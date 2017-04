Zell im Wiesental Neue Impulse in der Jugendarbeit

Nachrichten-Ticker

19:12 Brüsseler Syrien-Konferenz sagt sechs Milliarden Dollar zu

Brüssel - Die Teilnehmer der internationalen Syrien-Geberkonferenz haben für das laufende Jahr insgesamt sechs Milliarden Dollar (5,6 Mrd Euro) an Hilfsgeldern zugesagt. Das teilte EU-Kommissar Christos Stylianides zum Ende des Treffens von Vertretern aus rund 70 Staaten in Brüssel mit. Außenminister Sigmar Gabriel hat für Deutschland 1,169 Milliarden Euro an weiterer Hilfe für die Opfer des Bürgerkriegs versprochen. Diese Hilfszusage bezieht sich jedoch nicht nur auf das laufende Jahr. In Syrien herrscht seit rund sechs Jahren Krieg.

18:46 UN-Sitzung zu mutmaßlichem Gas-Angriff in Syrien endet ergebnislos

New York - Die Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Zu einer Abstimmung über eine von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebrachte Resolution kam es nicht. Im Entwurf der zweiseitigen Resolution wurde der vermutete Angriff scharf verurteilt und eine rasche Aufklärung gefordert. Sanktionen sah er aber nicht vor, sondern drohte diese nur ohne die Nennung von Namen an.

18:45 Griechenland-Gespräche ziehen sich in die Länge

Brüssel - Die Verhandlungen über Sparmaßnahmen und frisches Geld für Griechenland ziehen sich in die Länge. Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem erklärte am Abend über Twitter, die Arbeit an einer Einigung mit Athen gehe weiter. Nach dpa-Informationen wurde eine für den Abend geplante Telefonkonferenz abgesagt, von der man sich einen Durchbruch erhoffte. Am Freitag tagen die Euro-Finanzminister auf Malta.Gestritten wird seit Monaten über die Frage, ob die Regierung in Athen ausreichende Reformen angeschoben hat, um das überschuldete Land aus der Krise zu holen.

17:47 Bericht: Trumps Berater Bannon nicht mehr im Sicherheitsrat

Washington - Der umstrittene Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, gehört einem Bericht zufolge nicht mehr dem Nationalen Sicherheitsrat der USA an. Trump habe das Gremium umorganisiert und Bannon abgezogen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Der Nationale Sicherheitsrat der USA berät den US-Präsidenten in wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. In einem aufsehenerregenden Schritt hatte Trump Ende Januar seinen Chefstrategen Bannon in das "Principals Committee", eine Unterabteilung des Rates, berufen.

17:17 Bundesregierung beharrt auf weiterer Betreuung Yücels

Berlin - Die Bundesregierung erwartet von der Türkei, dass sie den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und andere Fälle weiter konsularisch betreuen darf. Einen Tag nach dem bisher einmaligen Besuch des deutschen Generalkonsuls bei Yücel in der Haft sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer: "Natürlich erwarten wir von der türkischen Seite, dass auch in Zukunft bei Bedarf Besuche der Inhaftierten ohne Verzögerung ermöglicht werden." Laut Auswärtigem Amt sind derzeit noch fünf weitere Deutsch-Türken wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei in Haft.