Zell im Wiesental Neues Spielgerät und defekte Pumpe

Zell (pele). In der Gemeinderatssitzung am Montag meldete sich Maria Chiarappa, die neue Vorsitzende des Fördervereins „Freunde des Zeller Freibads“, zu Wort und regte erneut einen Vor-Ort-Termin im Bad an, um über die genaue Platzierung eines größeren Spielgeräts im Kinderbereich zu beraten. Der Förderverein will hier aktiv werden und eine Summe von rund 10 000 Euro investieren; das Vorhaben wird auch vom Bürgerverein unterstützt. Die Verwaltung habe bereits eine Zusammenkunft zugesagt, doch bisher sei nichts geschehen, so Chiarappa.

Bürgermeister Rudolf Rümmele sicherte zu, zeitnah einen Termin im Bad zu organisieren, bei dem der Standort des Spielgeräts geprüft werden kann. In der jüngsten Vergangenheit seien noch diverse Dinge abzuklären gewesen.

Weiter ließ der Rathauschef anklingen, dass die Wärmepumpe im Freibad defekt ist. Das Gerät sei „nicht wirtschaftlich reparabel“. Noch in dieser Woche soll eine „Übergangslösung“ installiert werden. Außerdem habe man aktuell mit Wasserverlusten zu kämpfen, so Rümmele. Angesichts dieser Entwicklungen könne man dem Kinderbereich in naher Zukunft nicht gesamthaft die (auch finanzielle) Aufmerksamkeit widmen wie eigentlich geplant.