Zell (jab). Es wird eng im Städtli: Nachdem Aldi und Edeka der Nutzung ihrer Parkplätze durch Nicht-Kunden vor Kurzem einen Riegel vorgeschoben haben, ist die Parkplatznot in Zell groß. „Parken ist gerade ein ziemliches Problem“, brachte Löwenwirt Mike Kiefer das Thema bei der Versammlung des Gewerbevereins aufs Tapet. Damit stieß er einen lebhaften Erfahrungsaustausch darüber an, welche Auswüchse die freihändige Lösung des Parkplatzmangels durch die Verkehrsteilnehmer mittlerweile zeitigt.

Die ganz schnelle Lösung scheint nicht in Sicht, wie Bürgermeister Rümmele einräumte. Zwar sei das Problem länger schon bekannt gewesen; gleichwohl sei die Initiative der Supermärkte nun doch ein wenig überraschend gekommen, sagte Rümmele und räumte ein: „Wir sind gerade etwas überfordert, da Lösungen zu finden.“ Aber: „Das Brainstorming läuft.“

Aus Sicht der Geschäftsleute sei besonders ärgerlich, dass die Kunden kaum mehr Chancen haben, in Kirch- und Schönauer Straße in Geschäftsnähe zu parken; hier allerdings spielte Rümmele den Ball teilweise zurück: Tatsächlich seien es zu einem großen Teil die Mitarbeiter selbst, die direkt vor ihrem Arbeitsplatz am Geschäft parken und damit den Kunden den Platz nähmen. Womöglich müsse man hier selektieren zwischen Mitarbeitern, die vergleichsweise lang parken – für die Dauer eines Arbeitstages eben –, und Kunden beziehungsweise Gästen mit überschaubaren Parkzeiten andererseits. Die Mitarbeiter beziehungsweise Langzeitparker allgemein sollten ihre Parkplätze eher „ein paar Meter außerhalb suchen“, so Rümmele.

Eine Regelung, die bisher schon gilt. Auch jetzt nämlich ist die Parkzeit innerorts limitiert – eigentlich. Allerdings gebe es die ungute Gepflogenheit, die Parkscheiben regelmäßig nachzustellen, um das Zeitlimit immer aufs Neue auszureizen – eine Beobachtung, die auch von anderen Versammlungsteilnehmern bestätigt wurde. Daher werde man im innersten Quartier womöglich eine Parkraumbewirtschaftung brauchen, „die nicht mehr Parkscheibe heißt“.

Nötig sei natürlich auch, neue Flächen für Parkplätze zu akquirieren; ein paar Meter Fußweg in den Kernort bringe das selbstredend mit sich. Denkbar sei unter anderem, die derzeit in der Bahnhofstraße ausgewiesenen Behelfsparkplätze zu belassen. Ein Appell geht auch an die Anwohner: Werde die ein oder andere Garage entrümpelt, könnte das ein oder andere Auto auch wieder dort statt auf der Straße abgestellt werden, merkte der Bürgermeister an.

Für weitere Vorschläge sei man sehr dankbar, gab Rümmele das Thema in die Versammlungsrunde und an die Einwohner weiter.

Am kommenden Montag wird die Thematik im Technischen Ausschuss erstmals offiziell behandelt, am 20. Februar steht es dann in der öffentlichen Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung.