Zell im Wiesental Peter Palme will Rathauschef werden

Von Peter Schwendele

Ein gutes halbes Jahr vor der Bürgermeisterwahl in Zell kann der erste Kandidat vermeldet werden: Der gebürtige Zeller Peter Palme, der lange Jahre für ein Stuttgarter Unternehmen europaweit aktiv war, hat gestern offiziell erklärt, sich als Bürgermeister seiner Heimatstadt zu bewerben.

Zell. Peter Palme wurde 1963 in Zell geboren und verbrachte in der Schwanenstadt seine Kindheit, bis er 1973 mit seiner Familie nach Gresgen zog. Sein Vater Paul Palme war über viele Jahre hinweg in leitender Position bei der Zell-Schönau AG beschäftigt.

Palme besuchte die Zeller Grundschule und die Gymnasien in Schopfheim und Schönau. Nach dem Abitur in Schönau studierte er Bauingenieurswesen an der Universität in Stuttgart sowie technische Betriebswirtschaftslehre in Stuttgart und Mannheim. Sein Studium schloss er als Diplom-Kaufmann (technisch orientiert) ab.

Nach diversen freiberuflichen Tätigkeiten ist er seit 1998 bei der Firma VBH Holding AG/VBH Deutschland GmbH beschäftigt. In dem Unternehmen, das 2800 Mitarbeiter in seinen Reihen hat, übte Peter Palme unter anderem folgende Tätigkeiten aus: Vertriebscontroller, Assistent des Vorstands, International Task Force Manager, Geschäftsführer in Italien, Griechenland, Zypern und der Türkei, Vorsitzender des Verwaltungsrats in Italien und der Türkei, Vice President Südosteuropa, Leiter der Vertriebssteuerung mit Gesamtprokura. Palme ist bei VBH seit 16 Jahren direkt dem Vorstand unterstellt und steht bei dem Unternehmen in einem ungekündigten Beschäftigungsverhältnis.

In Gresgen hatte der Bewerber um den Bürgermeisterposten in Zell auch während der vergangenen Jahre seinen Zweitwohnsitz, und der Kontakt in seine Heimatstadt Zell ist trotz seines großen beruflichen Aktionsradius` nie abgerissen. Seit 29 Jahren ist Palme mit seiner Lebenspartnerin Vera Noy zusammen.

Peter Palme, der sich selbst als unabhängigen und parteilosen Kandidaten bezeichnet, hat sich gestern Abend im Rahmen von Mitgliederversammlungen sowohl bei der SPD als auch bei der CDU mit seinen Vorstellungen präsentiert (wir berichten ausführlich in unserer Montagsausgabe).