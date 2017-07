Zell im Wiesental Pfanne auf Herd gerät in Brand

Zell. Am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Grönland zu einem Brand gekommen sei. Sofort rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Notarzt zur Örtlichkeit aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Zell und Atzenbach, die mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz waren, bestätigte sich der Sachverhalt. Die betreffende Wohnung war total verqualmt und der Brandmelder in Betrieb. Auf Klingeln und Klopfen öffnete niemand. Nach Eindringen über den Balkon stellte die Feuerwehr fest, dass auf dem eingeschalteten Herd eine Pfanne mit verkohlten Essensresten in Brand geraten war. Die Pfanne wurde vom Herd gezogen und das Feuer gelöscht.

Bei einer Überprüfung der Wohnung fand man den 33-jährigen Bewohner schlafend vor. Dieser war unverletzt, er wurde dennoch dem Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Kurz darauf kam die Lebensgefährtin, die ein Kind in den Kindergarten gebracht hatte, nach Hause. Beide Bewohner gaben an, dass an diesem Morgen noch nicht gekocht worden war. Allerdings stand noch die Pfanne vom Vortag mit Essensresten auf dem Herd. Eventuell drehte eines der Kinder unbemerkt an den Herdknöpfen, wodurch die Pfanne später in Brand geriet

Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden, der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.