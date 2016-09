Nachrichten-Ticker

22:26 Schwerer Waldbrand bei Alicante: 1000 Anwohner in Sicherheit gebracht

Jávea - In der Nähe der spanischen Kleinstadt Jávea an der Costa Blanca ist ein schwerer Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer bedrohe auch Wohnviertel, mindestens 1000 Menschen hätten bereits in Sicherheit gebracht werden müssen. Das berichtete der Fernsehsender "Canal 24 Horas". Die Flammen wüteten nach Angaben der Nachrichtenseite ABC auch im naheliegenden Naturschutzgebiet "Parque forestal de la Granadella". Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschflugzeugen im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hat, war zunächst unklar, in Spanien herrschen derzeit Temperaturen von bis zu 40 Grad.

21:57 Landtagswahl: Grüne scheitern an Fünf-Prozent-Hürde - AfD vor CDU

Schwerin - Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern trotz schwerer Verluste gewonnen und kann weiterregieren. Der bisherige Koalitionspartner CDU kassierte eine bittere Niederlage und musste erstmals die AfD an sich vorbeiziehen lassen. Die Grünen scheiterten nach deutlichen Einbußen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Die rechtsextreme NPD flog ebenfalls aus dem Landtag. Auch die FDP schaffte es nicht ins Parlament. Die Linke verzeichnete starke Verluste.

21:45 Merkel und Putin sprechen bei G20-Gipfel über Ukraine und Syrien

Hangzhou - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich am Rande des G20-Gipfels zu einem knapp zweistündigen persönlichen Gespräch getroffen. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte im Anschluss in Hangzhou mit, Haupthemen sei der Bürgerkrieg in Syrien, insbesondere die katastrophale humanitäre Situation in Aleppo, sowie die Lage in der Ostukraine gewesen. Sie hätten "sehr konkret" darüber gesprochen, wie der Prozesse von Minsk fortgesetzt werden könne. Details teilte Seibert dazu nicht mit.

20:48 AfD hängt Merkels CDU in Mecklenburg-Vorpommern ab - SPD gewinnt

Schwerin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering hat zunächst offengelassen, mit welchem Partner er in den kommenden fünf Jahren regieren will. Seine SPD hat die Landtagswahl trotz schwerer Verluste gewonnen und kann weiterregieren. Der bisherige Koalitionspartner CDU erlitt eine bittere Niederlage und musste erstmals die AfD an sich vorbeiziehen lassen. Die Grünen mussten um die Rückkehr ins Landesparlament bangen. Die Linke verzeichnete ebenfalls deutliche Einbußen. Die rechtsextreme NPD flog aus dem letzten Landtag, in dem sie noch saß. Auch die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.

20:46 Tornado deckt Dächer im Landkreis Göttingen ab

Dramfeld - Ein Tornado hat im Landkreis Göttingen gewütet und zahlreiche Dächer abgedeckt. Zahlreiche Häuser und Autos vor allem im Rosdorfer Ortsteils Dramfeld seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden bei 24 Häusern und acht Scheunen die Dächer teilweise abgedeckt, bei einer Scheune sogar vollständig. Herunterfallende Dachziegel beschädigten fünf Autos. Außerdem wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund einer halben Million Euro.