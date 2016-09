Oberes Wiesental. Die Volkshochschule Oberes Wiesental mit der Hauptstelle Todtnau und den Außenstellen Schönau und Zell bringen das gemeinsame Programmheft für das Herbstsemester heraus. Mit einer Auflage von 4400 Stück ist dieses Heft ab sofort von Zell bis Todtnau zu haben oder abrufbar unter www.zell-im-wiesental.de. Insgesamt werden im Programmheft mehr als 100 Kurse angeboten, die in ihrer Spannweite vieles zu bieten haben. Das Angebot reicht von Kursen zur körperlichen Fitness und dem Wohlbefinden, wie autogenes Training für Kinder und Erwachsene unter der Leitung von Marita Herzog, Hatha Yoga mit Jeanette Wittemer und, ganz neu im Angebot, Qi Gong unter der Leitung von Hannelore Kaiser. Französisch für Anfänger mit wenigen Vorkenntnissen und für Fortgeschrittene auf lebendige Art bietet Myriam Kursawe. Fest im Programm verankert sind die Kurse mit Sigrid Anti zur Fitness- und Wirbelsäulengymnastik, „Fatburner“, Step Aerobic oder Bauch Beine Po. Für die Kleinen ab zwei Jahren bietet Nicole Spitz Mutter-Kind-Turnen in der alten Sporthalle an. Unter der Leitung von Karl Argast können Kursteilnehmer ihre geplante Reise im Fahrkartenautomatenkurs buchen. Neu im Programm sind Fit mix, Rückenfit und Pilates für Anfänger mit Martina Wagner. Tanzkurse gibt es für Kinder ab vier Jahren und Latina-Salsa-Tanzen für Frauen ab 30 unter der Leitung von Anna La Rotonda. Ganz neu ist auch der Kurs „Kreative Lederwerkstatt“. In diesem Kurs wird nicht nur eine Einführung in den Werkstoff Leder gegeben, sondern es können auch eigene Ideen umgesetzt werden. Ob als Geschenk für andere oder für sich selbst – Gürtel, Taschen, Schmuck und vieles mehr können hergestellt werden. Der bewährte kostenlose Computerstammtisch im evangelischen Gemeindehaus Tegernau wird sich wieder alle zwei Wochen am Freitag ab 18.30 Uhr, erstmals am 23. September, treffen. Neben der Lösung aktueller Probleme beschäftigen sich die Teilnehmer aber auch mit grundsätzlichen Fragen wie dem Schutz vor Gefahren im Internet oder wie man eine Datensicherung anlegt. Heilpraktikerin und Imkerin Barbara Berger-Marterer wird mit selbst gemachten Teespezialitäten, Salben, Cremes und Honigmassagen überraschen. Bei Fragen kann man sich unter der Tel. 07625/133-150, Fax 07625/133-9-150 oder per E-Mail an vhs@stadt-zell.de melden.