Zell im Wiesental Rückkehr in die Zeller Stadthalle

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nach zweijähriger Pause wird das diesjährige Zeller Chilbi-Konzert wieder in der Stadthalle Zell stattfinden. Am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr ist es wieder soweit. Das Zeller Chilbi-Konzert der Stadtmusik, das über die Jahre bei den Bürgern Kultstatus erlangt hat, wird wieder mit einem „gehoben unterhaltsamen Programm“, mit Bewirtung und viel guter Laune in der Stadthalle über die Bühne gehen.

Zell (hf). „Zwischen Sommerferien und der Zeller Chilbi bleibt nicht viel Zeit, ein völlig neues Programm einzustudieren“, berichtet Markus Götz, der Dirigent der Stadtmusik. „Deshalb wird jetzt mit Hochdruck geprobt. Und am Wochenende vor der Chilbi haben wir ein Probenwochenende eingeschoben.“ Das Konzert hat Markus Götz unter das Motto „Aus nah und fern“ gestellt.

Das Konzert eröffnen wird das Jugendorchester der Stadtmusik, das seit seiner Gründung vor einem Jahr auf inzwischen 30 Musiker angewachsen ist und jetzt unter dem Namen „Game of Tones“ fester Bestandteil der Stadtmusik ist. Mit der Komposition „The Golden Lion“ von Markus Götz, einem irischen Titel „Tales from the Shore“ und den „Guardians of the Galaxy“ werden die Jungmusiker dem Konzert den richtigen schwungvollen Auftakt geben.

Den Konzertteil der Stadtmusik „Aus nah und fern“ werden drei Musikstücke eröffnen, die den Bodensee musikalisch behandeln – teilweise mit Alphornklängen. Das Konzert wird durch spannende Solo-Vorträge aufgelockert werden. Flötistin Chiara Ganio wird mit „Tico, Tico“ ein spektakuläres Flöten-Solo beisteuern. Und der Vorsitzende der Stadtmusik, Thomas Kaiser, wird an der Trompete mit der Komposition „Die Teufelszunge“ zu hören sein. Markus Götz, der in dieses Konzert vier eigene Kompositionen eingebunden hat, wird am Flügelhorn seine bei vielen Auftritten gefeierte Interpretation von „Besame mucho“ zum Besten geben. Mit Spannung erwartet wird die neue Komposition der „Zeller Chilbi Polka“ von Markus Götz sowie die Versionen der Stadtmusik von Klassikern wie „Hotel California“ und „Jungle Fantasy“. Für den Schluss des Konzerts haben sich Dirigent und Musiker noch einige musikalische Überraschungen einfallen lassen.

„Die Stadtmusik Zell hat ein erfolgreiches Jahr absolviert. Unser Frühjahrskonzert mit der Filharmonica di Borgofranco, das Drei-Städte-Konzert mit den Musikern aus Todtnau und Schönau und unser Auftritt bei der Sommerparty in Todtmoos sind alle vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen worden“, erzählt Markus Götz. „Mit unserem Chilbi-Konzert werden wir einen würdigen und schwungvollen Beitrag zur Zeller Chilbi liefern, der unsere Gäste mit Sicherheit begeistern wird.“