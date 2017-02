Zell. Rundum zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen des Zeller Ski-Clubs nach dem Abschluss der Skikurse auf dem Feldberg.

Rund 45 Kinder und Erwachsene wurden in insgesamt drei Ski- und Snowboardkursen geschult. Das Lehrteam mit Daniel Kuttruff, Michael Soukup und Reiner Schmid an der Spitze hatte sich im Frühwinter während des Trainings im Stubaital und auf dem Feldberg fit gemacht.

Leider musste der Weihnachtsskikurs schon frühzeitig wegen Schneemangel abgesagt und die Snowboardkurse für Anfänger und Fortgeschrittene in den Januar verschoben werden. Dafür konnte der Wochenendskikurs mit einwöchiger Verspätung bei sehr guten Schneeverhältnissen beginnen.

Auch am zweiten Kurswochenende herrschten noch recht gute Bedingungen, die bei Skischülern, Skilehrern und Organisatoren für glänzende Winterlaune sorgten. Thomas Dietsche, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, bescheinigte nach dem Abschlussrennen am letzten Kurstag allen Teilnehmern beachtliche Fortschritte.

„Jeder, der das Ziel erreicht, ist für uns ein Sieger“, sagte er. Deshalb konnten auch alle Teilnehmer, die in sieben Gruppen eingeteilt waren, eine Urkunde und die ersten drei einer Gruppe zusätzlich Medaillen in Empfang nehmen.

Ein besonderer Dank galt der Skiliftgesellschaft St. Blasien, die eigens für dieses Abschlussrennen eine Rennstrecke präpariert hatte.

Ein großes Lob erhielt der Ski-Club Zell wieder von den Teilnehmern für die im Wiesental einzigartige Rundumbetreuung, die mit der Abfahrt des Busses in Schopfheim beginnt und mit der Rückkehr in Schopfheim endet. Dies ist in der Kursgebühr ebenso enthalten wie die Betreuung in der Mittagspause, während der die Kursteilnehmer in der vereinseigenen Zeller Hütte kulinarisch versorgt werden. Selbst um die Liftkarten brauchen sich die Kursteilnehmer nicht zu kümmern. Dankbar von den Eltern angenommen wurde auch die Mitfahrgelegenheit im Skikurs-Bus und die angebotene warme Verpflegung.