Zell im Wiesental Schattige Plätzchen gefragt

Zell-Atzenbach (ue). Genussvoll entspannen und dabei zwanglos mit Freunden und Bekannten plaudern – dazu gab es beim Dorfhock in Atzenbach auch in diesem Jahr reichlich Gelegenheit.

Kein Wölkchen trübte den strahlend blauen Himmel. Im Gegenteil: Viele waren während der Festtage froh, unter den Sonnenschirmen ein schattiges Plätzchen zu ergattern.

Mit flotten Klängen servierte der Musikverein Märkt am Sonntag nach dem Gottesdienst auf dem Festplatz sein munter klingendes Frühschoppenkonzert. Und auch nach dem Mittagessen sorgten die Musiker aus Gresgen, die Hebelmusik aus Hausen sowie die Feuerwehrmusik aus Mambach für flotte unbeschwerte Unterhaltung. Spannung versprach am Sonntagabend ebenfalls die Ziehung der Tombola-Gewinne, bei der Monika Schneider den Hauptpreis, einen 200-Euro-Gutschein für einen Besuch im Europa Park in Rust, entgegen nehmen durfte.

Gemütlichkeit war beim Festausklang am Montagabend mit einem geselligen Handwerkerhock angesagt. Ihr Feierabendbierchen durften die Gäste dabei zu den munteren Klängen der Trachtenkapelle Aitern genießen.