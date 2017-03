Zell. Die Theater AG der Montfort-Realschule Zell bringt mit dem Stück „`s Gschpenscht wo cheiner will“ einen aktualisierten Klassiker von Oscar Wilde auf die Bühne.

Eine betuchte, amerikanische Familie kauft ein altes englisches Schloss. Die ruhigen Nächte des betagten Gespenstes Sir Simon de Canterville scheinen gezählt.

Seit Wochen haucht das Team der Theater AG dem Klassiker neuen Atem ein. Texte und Szenen werden übernommen, ersponnen, verändert, verworfen, variiert und auf ihre Bühnenpräsenz erprobt. Nach Probentagen auf einer stilechten Burg Anfang März wird es dann ernst für die Schauspieler. Zum ersten Mal spukt es öffentlich an der Premiere am 24. März um 20.30 Uhr an der MORZ. Weitere Aufführungen: Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, um 20.30 Uhr. Beim „Tag der offenen Tür“ am 1. April gibt die Theater AG Einblicke in eine Probe. Karten gibt es im Vorverkauf in Schopfheim bei Tabakwaren Sutter in der Hebelstraße 4 und in Zell bei Electronic Partner Heller sowie im Sekretariat der Montfort-Realschule. Im Vorverkauf bezahlen Theatergäste fünf Euro (ermäßigt drei), an der Abendkasse sieben Euro (ermäßigt fünf).