Nachrichten-Ticker

22:58 Trump gerät bei Streit um Abhör-Vorwürfe in die Defensive

Washington - Im Streit um Donald Trumps Anschuldigungen, sein Vorgänger Barack Obama habe ihn abhören lassen, ist der US-Präsident in die Defensive geraten. FBI-Chef James Comey habe das Justizministerium aufgefordert, die Anschuldigungen öffentlich zurückzuweisen, meldete die "New York Times" unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte. Eine öffentliche Stellungnahme von Comey oder dem Ministerium gab es bislang nicht. Trump verlangte eine parlamentarische Untersuchungskommission, die sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen soll.

22:55 Politische Risiken und Geldpolitik belasten US-Börsen

New York - Die Fortsetzung der Rekordjagd an den US-Börsen hat weiter auf sich warten lassen. Zum Schluss verlor der Dow Jones 0,24 Prozent auf 20 954 Punkte. Der Eurokurs verlor nach seiner Zwischenerholung am Freitag an Schwung: Im New Yorker Handel stagnierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0583 Dollar.

22:09 Braunschweig und Spitzenreiter Stuttgart trennen sich 1:1

Braunschweig (dpa) – Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat es keinen Sieger gegeben. Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart trennten sich 1:1. Tabellenführer Stuttgart hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Union Berlin. Braunschweig liegt weiter auf Rang vier.

21:55 Sturm in Frankreich: Mehr als 600 000 Haushalte ohne Strom

Paris - Ein schwerer Sturm hat mehr als 600 000 Haushalte in Frankreich vom Strom abgeschnitten. Das teilte der Betreiber Enedis am Abend mit. Mehr als 3500 Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen. Nach Angaben des Innenministeriums gab es bis Abend mehr als 4300 Feuerwehreinsätze, zwei Menschen starben. In der Dordogne-Region sei ein Autofahrer getötet worden, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Ein Lastwagenfahrer starb, als sein Fahrzeug in der Alpenregion ebenfalls von einem Baum getroffen wurde und in einen Fluss stürzte.

21:53 Eisbärenbaby Fritz schwer erkrankt

Berlin - Das gut vier Monate alte Eisbärenbaby Fritz aus dem Tierpark Berlin ist schwer krank. "Fritz hat eine massive Leberentzündung, das deutet auf eine ernsthafte Krankheit hin", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Alle seien sehr besorgt. In der Nacht zum Dienstag müsse sich herausstellen, ob bei Fritz eine Infektion oder Intoxikation vorliege, ergänzte Knieriem in der RBB-"Abendschau". Pfleger hatten den kleinen Eisbären am Morgen teilnahmslos im Stall bei seiner Mutter Tonja gefunden.