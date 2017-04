Zell im Wiesental SPD-Ortsvereine Zell, Schönau und Todtnau fusionieren

Zell/Oberes Wiesental (hf). Einstimmig haben sich die drei Ortsvereine der SPD aus Todtnau, Schönau und Zell am Freitag für eine Fusion entschieden und den neuen Ortsverein SPD Zell/Oberes Wiesental ins Leben gerufen.

Damit wollen die Mitglieder der SPD die Kräfte bündeln und gestärkt die politischen Aufgaben im oberen Wiesental angehen. Die neue Vereinsspitze besteht aus dem Vorsitzenden Rainer Sütterle und seinen beiden Stellvertretern David Kaiser und Walter Tscheulin.

Die drei SPD-Ortsvereine trafen sich am Freitag zur konstituierenden Mitgliederversammlung, um über die Zukunft der SPD im oberen Wiesental zu entscheiden. Speziell die Ortsvereine Todtnau und Schönau hatten in der Vergangenheit an Schlagkraft eingebüßt. In Schönau musste aufgrund einer Vakanz im Vorstand der Kreisvorstand die Geschäfts- und Kassenführung übernehmen. In intensiven Gesprächen der drei Ortsvereine mit dem Kreisvorstand der SPD wurde die Idee geboren, die Ortsvereine zusammenzulegen, damit eine weitere koordinierte politische Arbeit im oberen Wiesental gewährleistet werden kann.

In einem Eingangsreferat informierte Rainer Sütterle über die Ausgangssituation und die Vereinbarung, die mit dem Ortsverein Schönau getroffen wurde. Zwischen Zell und Todtnau besteht schon länger eine enge Zusammenarbeit, so dass auch hier die Bereitschaft zum Zusammenschluss signalisiert wurde.

In der Versammlung am Freitag entschieden die Mitglieder der drei Ortsvereine einstimmig, sich zu dem neuen, vergrößerten Ortsverein zusammenzuschließen.Ebenfalls einstimmig erfolgten die Vorstandswahlen: Vorsitzender wird Rainer Sütterle, zu seinen Stellvertretern wurden David Kaiser und Walter Tscheulin gewählt. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Marlies Haselwander, die Kasse wird Werner Eble führen. Zu Beisitzern wählte man Willi Weber, Klaus Berger, Marita Steinebrunner, Roman Röhrig, Sahin Ethem, Rudolf Bläsi, Erwin Vollmer und Karl Argast.