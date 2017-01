Zell-Atzenbach (ue). Um Spenden vor allem für notleidende Kinder in der Dritten Welt zu sammeln, ziehen vielerorts in der ersten Januarwoche Mädchen und Jungen als „Dreikönige“ von Haus zu Haus und überbringen den Familien die weihnachtliche Friedensbotschaft.

Guter Brauch ist es dabei, mit Kreide die Buchstanden C + M + B über den Haustüren anzubringen, was die Abkürzung für den lateinischen Segenswunsch „Christus mansionem benedicat“ ist, der so viel bedeutet wie „Christus segne dieses Haus“.

Die diesjährige Sternsinger-Aktion unter dem Motto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung“ ist hauptsächlich für Ostafrika bestimmt, wo die Menschen vor allem in Turkuna im Norden Kenias extrem unter den Bedingungen des Klimawandels leiden. Am Donnerstag vor Dreikönig fand in Atzenbach die Aussendung der Sternsinger durch Pfarrer Frank Malzacher statt.