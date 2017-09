Zell im Wiesental „Spiel um des Spieles Willen“

Zell. Nach dem letztjährigen Erfolg und der Auszeichnung mit dem Landesamateurtheaterpreis Baden Württemberg („Lamathea“) hat sich die Trachtengruppe Zell kurzfristig entschlossen, die Komödie „Verliebt, verlogen, verheiratet“ von Ray Cooney nochmals vor heimischem Publikum zur Aufführung zu bringen. Allerdings kommt die Komödie nicht mehr als Theater-Dinner auf die Bühne. Die Zusammenarbeit mit dem Hotel-Restaurant „Löwen“ bleibt aber bestehen, indem die Bewirtung mit Getränken vor Beginn und in der Pause zwischen den beiden Akten vom „Löwen“ übernommen wird.

Die Vorstellungen sind auf den 20., 21. sowie 23. und 24. Oktober terminiert. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal.

Wer nicht so lange warten möchte, hat die Gelegenheit, „Verliebt, verlogen, verheiratet“ bereits am 1. Oktober in Karlsruhe zu erleben, wenn die Trachtengruppe die Komödie dort anlässlich des Preisträgerfestivals spielt. Karten für diese Vorstellung sind unter www.amateur-theater-bw.de erhältlich.

Mit „Verliebt, verlogen, verheiratet“ hatte sich Regisseur Gotthard Jost letztes Jahr eine turbulente und verrückte englische Komödie ausgesucht, die speziell für die Zeller Vorstellungen von Mundartdichterin Heidi Zöllner in die alemannische Sprache übersetzt und somit den Zeller Schauspielern auf den Leib geschrieben wurde. Der Landesamateurtheaterpreis „Lamathea“ ist der einzige Staatspreis für Amateurtheater in Deutschland. Er wird in sieben Kategorien vergeben. Mit „Verliebt, verlogen, verheiratet“ gewann das Zeller Ensemble in der Kategorie Mundarttheater. Die schriftliche Begründung der Jury, bestehend aus Experten des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie Intendanten, Regisseuren und Theaterpädagogen, fällt äußerst euphorisch aus. Unter anderem heißt es da: „Eine englische Boulevardkomödie in alemannischer Mundart, geht das zusammen? Die deutliche Antwort ´Ja` liefert das Theaterensemble der Trachtengruppe Zell. Hier verausgabt sich ein Hauptdarsteller völlig, und das gesamte Ensemble steht ihm nach Kräften bei! Hier hat ein Amateurensemble im wahrsten Sinne des Wortes Amateurarbeit geleistet – Arbeit aus Liebe zur Sache, Spiel um des Spieles Willen!“

