Zell im Wiesental Spielplatz Präg kämpft um jede Stimme

Todtnau-Präg (vw). Im Rahmen ihres 90-jährigen Bestehens hat die Firma Edeka Südwest eine Aktion unter dem Titel „Spielplatz schöner machen.“ gestartet. Auch der Spielplatz in Präg ist bei diesem Wettbewerb im Online-Voting mit dabei. Die Initiative geht von Christine Wilczek (Erzieherin und Mutter), Marion Lais (Erzieherin und Mutter) und Tatjana Schätzle (Praktikantin des Kindergartens) aus.

Der Kindergarten benutzt am Vormittag hauptsächlich den Spielplatz, nachmittags steht er der Öffentlichkeit zur Verfügung. „Viele der Geräte sind im Laufe der Zeit veraltet. Es wurde schon viel in Eigeninitiative gemacht, aber für größere Anschaffungen fehlt das nötige Geld. Durch die Anschaffung eines neuen Klettergerüsts und einer Hang-Rampe ermöglichen wir den Kindern, ihre fein-und grobmotorischen Fähigkeiten besser zu entwickeln“, schreiben die drei Frauen in ihrer Bewerbung. Auch ein Video vom Spielplatz haben sie mitgeschickt, welches ebenfalls auf der Voting-Seite veröffentlicht ist.

Nun steht der Spielplatz unter mehr als 130 anderen deutschen Plätzen im Online-Voting und kämpft um jede Stimme. Auf den Sieger des Votings wartet als Gewinn eine Fördersumme von bis zu 50 000 Euro zur Sanierung und Verschönerung des Spielplatzes. Die Plätze 2 bis 9 bekommen eine Förderung von jeweils bis zu 5000 Euro.

Jeder über 18 Jahren kann nun mitstimmen, und das jeden Tag einmal immer wieder aufs Neue bis zum Abstimmungsende – jede Stimme zählt. Nach einer ersten Abstimmungsphase hatte Edeka feststellen müssen, dass die Abstimmung vermehrt durch Maßnahmen beeinflusst wurde, die einzelne Teilnehmer benachteiligen. Im Sinne eines fairen Wettbewerbs für alle Teilnehmer wurde das Abstimmungsverfahren geändert und die bisherige Abstimmung auf null gesetzt.

Die Abstimmung läuft ab sofort, die Stimmabgabe wird mit Abfrage einer E-Mail-Adresse abgewickelt. Der Gewinner des Wettbewerbs wird am 7. August bekannt gegeben. Für den Kindergarten Präg kann abgestimmt werden über: https://wirwerden90.de/projekt-anzeigen/151.html# spielplatzliste.