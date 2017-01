Von Paul Berger

Das Jahr 2016 war für Mambachs Germane ein bewegtes und ereignisvolles Jahr. Mit dem Germanenfescht im August feierte der von Fürscht Klaus Ruf geführte Stamm im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Ein prächtiges urzeitliches Spektakel zudem, wie in der gut besuchten Hauptversammlung zu hören war.

Zell-Mambach. Auch sonst, so zeigten die ausführlichen Berichte von Fürscht Klaus Ruf und von Runenschnitzerin (Schriftführerin) Alexandra Hohler, gab es allerhand Ereignisse.

Zu den interessanten und abwechslungsvollen Erlebnissen zählten ein unvergessener Skitag in den Flumser Bergen, ein Kinderspaßtag im Laguna-Badeland, ein Tag des Reinheitsgebotes in Waldhaus, die Teilnahme am Grümpelschießen in Adelsberg, gemeinsames Backen der Kinder für das Weihnachtsthing und nicht zuletzt eine zünftige Geburtstagsfete zum 30-jährigen Bestehen des Mambacher Germanenstammes.

Gleichzeitig mangelte es den Stammesangehörigen nicht an Arbeit. Bei zahlreichen Einsätzen auf dem Festplatz „Eichenbrändle“ wurde immer wieder kräftig angepackt, um das Germanendorf für die große Fete im Sommer vorzubereiten. Und auch bei vielen anderen Dingen bewiesen die 72 Mitglieder im vergangenen Jahr ihren beispielhaften Zusammenhalt sowie ihren Spaß am Feiern, wie zahlreiche Geburtstage und Hochzeitsfeiern innerhalb der Gruppe belegen.

Gleiches gilt auch, wie Ortsvorsteher Klaus Wetzel bestätigte, für zahlreiche gemeinsame Arbeitseinsätze im Dorf. Es habe nie ein Nein gegeben, wenn Anfragen von der Ortsverwaltung oder der Dorfgemeinschaft an die Germanen herangetragen wurden.

Zum letzten Mal erlaubte in der Hauptversammlung Christian Schelb, seit mehr als zwei Jahrzehnten „Hüter der Silberlinge“ (Verwalter der Kasse), einen Einblick in die Schatztruhe der Germanen.

Mit kleinen Zahlen habe er angefangen und sei im Laufe der Jahre bei den ganz großen Zahlen gelandet, bestätigte Schelb, dem Klaus Ruf und seine Gruppe einen triumphalen Abschied bereiteten. Gleichzeitig wurde Christian Schelb mit Geschenken für seine Arbeit überhäuft. „Ist er doch ein Stück unserer Vereinsgeschichte“, wie der Fürscht anerkennend bemerkte. Christian Schelb, ein Mann der ersten Stunde, gehörte 30 Jahre lang der Vorstandsriege an und brachte dabei viele Ideen in die Vereinsarbeit ein. Von 1991 bis 2017 wachte er als „Herr der Silberlinge“ gewissenhaft über den Germanenschatz.

Ebenfalls aus der Führungsriege verabschiedet wurde Martin Wiezel. 22 Jahre gehörte Wiezel dem Beirat an und war von 2002 bis 2004 auch als Vize-Fürscht im Einsatz.

Wahlen: Mit einem klaren Votum von der Versammlung bestätigt wurde neben Germanen-Fürscht Klaus Ruf auch sein Stellvertreter Heinz Walz sowie Runenschnitzerin (Schriftführerin) Alexandra Hohler. Neu in der Vorstandsriege als Hüterin der Silberlinge ist hingegen Sandra Heizmann. Als Betreuerin der Stammesmitglieder und als zweite Kassiererin fungiert weiterhin Annette Hierholzer. Personelle Veränderungen gab es bei den Beiräten. Neu in dieses Gremium gewählt wurden Christian Schelb und Tanja Wiezel. Bei den Jugendbetreuern stand ebenfalls ein Wechsel an. Diese Aufgabe wird künftig von Carina Sütterlin und Michael Störk gemeinsam wahrgenommen. Zuständig für die Kassenprüfung sind Dieter Rümmele und Yvonne Ruf.

Ehrungen: Mit Urkunden und der Germanen-Fibel ausgezeichnet wurde für 25 Jahre Bernd Maier. 20 Jahre dabei: Michael Störk und Thomas Frank. Zehn Jahre Mitglied: Annette und Thomas Hierholzer, Wolfgang Laile, Daniela und Dieter Rümmele sowie Simon Schelb und Irina Wiezel.