Zell im Wiesental Stolz auf die neue Kletterwand

Am kommenden Samstag, 1. April, lädt die Montfort-Realschule (Morz) zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Zwar ist wie in den vergangenen Jahren das komplette Schulgebäude in die Veranstaltung einbezogen, der Schwerpunkt liegt allerdings in diesem Jahr auf der Präsentation der in dieser Woche für den Schulbetrieb freigegebenen, neuen Stadthalle.

Zell (pele). An der Pforte der Halle ist denn auch der Einstieg für die Gäste zu einem Rundgang durch das Schulgebäude. Eingeladen sind wie in den Vorjahren alle Interessierten, besonders aber die jetzigen Grundschüler mit ihren Eltern.

Diese können sich an diesem Tag ein Bild davon machen, was sie erwartet, sollten sie sich die Realschule für ihren künftigen schulischen Werdegang aussuchen. „Das Angebot an diesem Tag ist handlungsorientiert, die Besucher sollen die Schule selbstständig erfahren“, sagte Rektor Norbert Asal bei einem Pressegespräch. Es sei wichtig, dass die Kinder wissen, was sie beim Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule erwartet. „Wir wollen zeigen, dass die Kinder bei uns gut aufgehoben sind“, so der Schulleiter.

Die Besucher erhalten am „Tag der offenen Tür“, der von 10 bis 14 Uhr terminiert ist, vielfältige Einblicke ins Schulleben. Ein weiterer Schwerpunkt neben der Stadthalle sind die Wahlpflichtfächer, die an der Realschule ab Klasse 7 unterrichte werden. Norbert Asal und Konrektor Hermann Lederer werden um 11.30 und um 12.30 Uhr das Konzept der „Neuen Realschule“ darlegen. Vertreten ist auch die Theater AG, die um 11 und um 12 Uhr dazu einlädt, „offenen Proben“ für das aktuelle Stück „Das Gespenst von Canterville“ beizuwohnen.

Weiter mit dabei sind die Morz-Freunde, die Schulsozialarbeit und die Schulsanitäter. Es gibt Musikangebote, eine Druckwerkstatt und die Gäste können im Technikzentrum werkeln. Für die ganz kleinen Besucher ist Kinderschminken im Angebot. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Hot Dogs gesorgt.

Die rundum für viel Geld sanierte und deutlich erweiterte Sporthalle kann an diesem Tag nicht nur begutachtet werden, sondern die Gäste können hier auch selbst aktiv werden. Zum einen unter dem Stichwort „Morzi-Olympiade“ bei einem Bewegungsparcours, zum anderen an der in die Halle integrierten Kletterwand, auf die man an der Morz besonders stolz ist, wie Rektor Norbert Asal und Konrektor Hermann Lederer betonten.

Schließlich hat die Montfort-Realschule die Kletteranlage komplett selbst finanziert. Die dafür notwendigen 12 500 Euro kamen zum einen bei einem schon etwas länger zurückliegenden Sponsorenlauf (8000 Euro) und bei einer gezielten Sponsorensuche zusammen. An dieser waren Schüler ebenso beteiligt wie beim Gießen der Klettergriffe.

Dass die Kletterwand künftig im Sportunterricht genutzt werden kann, ist für Asal und Lederer von nicht zu unterschätzendem Wert, geht es doch beim Klettern nicht allein um die sportliche Betätigung, sondern aufgrund des notwendigen gegenseitigen Sicherns auch um Aspekte wie soziale Interaktion und das Übernehmen von Verantwortung.

Abgerundet wird der „Tag der offenen Tür“ in der neuen Halle mit einem Fußballspiel ab 13 Uhr, bei dem Schüler gegen Lehrer antreten werden.