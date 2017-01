Der strenge Winter, der derzeit herrscht, macht der Stadt und den Fasnächtlern im Hinblick auf das große Narrentreffen am kommenden Wochenende keine Sorgen. Man habe im Vorfeld intensiv für gute Straßenverhältnisse im Stadtgebiet gesorgt, berichtet Hartmut Weidner, der bei der Stadtverwaltung für den Werkhof zuständig ist.

Zell (pele). Man habe die Wetterlage schon länger beobachtet und es sei klar gewesen, dass zuerst mit Schnee und dann mit extremer Kälte zu rechnen war, sagt Weidner und fügt an: „Uns war bewusst: Was an Schnee nicht weggeschafft wird, vereist.“ Deshalb sei der Winterdienst in den letzten Tagen und Wochen sehr oft gefahren und habe die Straßen so weit wie möglich vom Schnee befreit. Auch mit Streusalz habe man notgedrungen viel gearbeitet. Zuletzt sei man in Gemeinschaftsarbeit mit der veranstaltenden Fastnachtsgesellschaft Zell (FGZ) Schnee und Eis entgegengetreten und habe sich dabei auch besonders auf Stellen konzentriert, von denen man wisse, dass sie bei extremer Kälte gern vereisen.

„Wir haben tatkräftig mitgeholfen“, bestätigt FGZ-Präsident Peter Mauthe. Dies sei nicht zuletzt deshalb möglich gewesen, weil unter den Mitglieder der FGZ einige sind, die über entsprechendes Gerät und nutzbringende Fahrzeuge verfügen.

Keine Probleme seien auch aufgrund der Schneemengen zu erwarten, die in der vergangenen Woche niedergegangen sind, bekräftigt Hartmut Weidner. Nach Rücksprache mit der FGZ würden die zur Verfügung stehenden Räume ausreichen, zumal am Umzug am Sonntag keine großen Fasnachtswagen erwartet werden.

„Wir sind guter Hoffnung, dass bei dem Narrentreffen alles bestens funktioniert“, sagt Weidner. Zumal die Wetterprognosen für die beiden tollen Tage am Samstag und am Sonntag sehr gut sind. Es soll zwar kalt bleiben, aber mit weiteren Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Auch Peter Mauthe freut sich über die Wetterprognose mit kalten Temperaturen, aber Sonnenschein: „Wir fühlen uns gut gerüstet.“