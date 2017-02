Zell-Riedichen (ue). Der närrischen Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Und das ist gut so, denn immer wieder werden neue Ideen geboren und mit viel Witz und Humor auf fasnächtliche Weise umgesetzt. So auch beim stimmungsvollen Chappe-Obe in Oberzell, wo Bergvögtin Nicole Seeberger zusammen mit ihrer recht jungen Crew zum Erholen vom stressigen Alltag und zu einem entspannten närrischen „Camping-Urlaub“ eingeladen hatten. Natürlich ließ sich auch der Regent der diesjährigen Zeller Fasnacht, Hürus Dieter mit seinem Hofstaat, dieses Vergnügen nicht entgehen. Als er, eskortiert von FGZ-Präsident Peter Mauthe, dem Kanzler und dem Zeremonienmeister, den Gauklern und seinen Pagen sowie den Mitgliedern des Präsidiums in den Bürgersaal einzog, wurde er dort mit überschwänglichem Jubel begrüßt.

Getreu dem diesjährigen Motto „Musch nit nur wölle, musch au chönne“ begrüßte ihn Bergvögtin Nicole Seeberger und präsentierte ihm ohne große Umschweife auch gleich eine Beitrittserklärung als Neumitglied in ihrer Vogtei. Doch wie es sich für einen aufmerksamen und verantwortungsbewussten Vertragsunterzeichner nun einmal gehört, prüfte Hürus Dieter zunächst das Kleingedruckte, bevor schließlich seinen Namen unter das Dokument setzte. Belohnt wurde diese Einwilligung von den Riedichern mit dem Angewiiber-Orde.

Als besondere Überraschung für die Oberzeller-Narrengmei hatte Hürus Dieter eine Jubiläumstorte im Gepäck. Denn schließlich steht bei der Bergvogtei Riedichen in diesem Jahr das 44-jährige Bestehen an. Mit seinem persönlichen Huus-Orde bedankte sich der Regent bei Bergvögtin Nicole Seeberger sowie Ortsvorsteherin Christa Rätzer und Rolf Kiefer von der Hinterhäger-Narrenzunft Häg-Ehrsberg. Präsident Peter Mauthe verlieh den diesjährigen FGZ-Orden an Nicole Seeberger, Ortsvorsteherin Christa Rätzer, Nina Berger sowie Ronja Seeberger und Martin Wetzel. Ferner durften Nicole Seeberger, Elke Kuttruff und Lukas Gersbacher den Freundschaftstreffen-Orden entgegennehmen.

Närrisch mächtig auf die Pauke gehauen wurde von den jungen Akteuren der Vogtei mit einem abwechslungsreichen Programm. Musikalisch schwungvoll begleitet wurden sie dabei von Wolfgang Launer und seiner Band „Cocktail“. Durchs Programm als „Heidi und Holger“ führten Ronja Seeberger und Klemens Baumgartner. Das närrische Stimmungsbarometer rasant in die Höhe trieben neben dem Narrensamen von Tanja Seeberger auch Schornsteinfeger Daniel Kuttruff sowie die beiden singenden Tschogghof-Lerchen Elke Kuttruff und Nicole Seeberger. Auch das Riedicher Feuerwehr-Ballett sorgte an diesem Abend gute Stimmung beim Publikum.