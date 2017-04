Zell im Wiesental Tatkräftiger Einsatz für die Menschen

Am Samstag trat Rebekka Specht offiziell ihr neues Amt an; am Sonntagmorgen wurde sie in einem gut besuchten Gottesdienst in Zell als Gemeindediakonin für Zell, Schönau und Todtnau von Dekanin Bärbel Schäfer eingeführt und als Mitarbeiterin im Kirchenbezirk Markgräflerland aufgenommen.

Zell/Oberes Wiesental. Unter feierlichen Orgelklängen zog die „Neue“ in die Kirche ein, begleitet von Pfarrer i. R. Hans-Joachim Demuth, der Dekanin und symbolisch von Kirchenältesten aus allen drei Gemeinden.

Zusammenarbeit der Kirchengemeinden

Damit beginnt nach den Worten von Dekanin Schäfer der erste Schritt der übergemeindlichen Zusammenarbeit der Kirchengemeinden Zell, Schönau und Todtnau, wobei Rebekka Specht hauptsächlich den Konfirmandenunterricht gestalten und Angebote für Kinder und Jugendliche und bei Bedarf auch für Senioren unterbreiten werde. Einen Blumengruß mit Schmetterlingen und eine Flasche „Alde Gott“ zum Willkommen überreichte Pfarrer Demuth an seine neue Mitarbeiterin.

Die Kirchenältesten Markus Becker (Zell), Sabine Keller (Schönau) sowie Karen Albrecht und Renate Metzler (beide Todtnau) lasen ausgewählte Texte aus dem Römerbrief, dem Markus- und Johannesevangelium zur Vorstellung des Dienstes und vollzogen zusammen mit der Dekanin die Gebete und Segnung für die Gemeindediakonin.

In der Predigt betrachtete Dekanin Schäfer die Bibelstellen unter dem Stichwort Dienst und Diakonie als tatkräftigen Einsatz für den Menschen. Gnadengaben im Dienst der Gemeinde seien Verkündigung, Lehre und tröstende Begleitung. Bei der Fußwaschung Jesu an den Jüngern werde deutlich, dass „oben und unten“, das Verhältnis Herr und Knecht, umgekehrt werde. In der Kopfsalbung der unbekannten Frau an Jesu hob die Predigerin die vergessene prophetische Rolle der Frau hervor und betonte, dass das Dienen die Gemeinschaft bereichere. Der neuen Gemeindediakonin und den Gemeindegliedern empfahl die Dekanin, die Gaben anderer zum Leuchten zu bringen und zu zeigen, dass alle Menschen in Gottes Liebe eingebettet seien.

Gelegenheit zum Kennenlernen

Mit dem gemeinsamen Abendmahl schloss der eindrückliche und feierliche Gottesdienst. Beim anschließenden Kirchenkaffee gab es Gelegenheit zum Kennenlernen und Gemeindediakonin Rebekka Specht erhielt viele herzliche Gratulationswünsche.

Bekannt gegeben wurde, dass Specht am Ostermontag Kinder von fünf bis elf Jahren mit den Eltern zu einem altersgerechten Zusammensein in der Kirche in Zell einlädt.