Zell im Wiesental Überregionale Bedeutung bestätigt

Im vergangenen Jahr war das Wiesentäler Textilmuseum in Zell für Besucher aus dem In- und Ausland wiederum ein beliebter Anziehungspunkt, wie die Berichte in der Jahreshauptversammlung belegten.

Zell (ue). Nach den Ausführungen des Vorsitzenden Thomas Döbele wurden 2016 insgesamt 3108 Besucher gezählt, was gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung bedeutete und sich darüber hinaus positiv auf die Statistik der Tagestouristen in Zell auswirkte. Alles in allem kamen so 227 Anlässe zusammen, 115 davon alleine durch Gruppen. Das Team um Thomas Döbele und Andreas Müller war also voll ausgelastet.

Neben Schulklassen und Kindergartengruppen aus der Südwestecke und der Schweiz finden viele Gruppierungen und Vereine den Weg in das Zeller Museum. Für Bürgermeister Rudolf Rümmele ein klarer Beweis für die überregionale Bedeutung, die das Wiesentäler Textilmuseums inzwischen erlangt hat.

Jubiläumsfest

Einer der Höhepunkte im abgelaufenen Jahr war die Feier zum 25-jährigen Bestehen des von Ehrenbürger Hans Fräulin 1991 ins Leben gerufenen Vereins „Freunde des Zeller Textilmuseums“. Mit der Jubiläumsfeier, an der auch Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer teilnahm, ging weiter die Ausstellung „40 Jahre Original Zeller Bett- und Tischwäsche Irisette“ einher. Ebenfalls mit Exponaten beteiligt hatte man sich 2016 bis an der Ausstellung „Reiches Erbe – Industriekultur im Dreiland“ in Lörrach.

Auszeichnung

Beim „Tag des Bürgerengagements“ zeichnete der Landkreis Lörrach Projekte, Vereine und Gruppen aus, die sich ehrenamtlich mit der Geschichte in der Region und der Bewahrung von Brauchtümern befassen. Zu ihnen zählte auch der Verein Wiesentäler Textilmuseum.

Mit dabei war man zudem am Tourismustag des Landkreises. Mit einem Video warb man bei dieser Gelegenheit für das Textilmuseum.

Ausblick

Neben einem neuen Werbeflyer, der vornehmlich an die rund 800 Musikvereine in Süd- und Nordbaden verschickt werden soll, wird in diesem Jahr auch die vorhandene Heizanlage erweitert. Für eine bessere Übersicht bei Führungen sind farbliche Markierungen auf den Böden vorgesehen.

Kassenbericht

Von einer soliden Finanzlage des Vereins, dank großzügiger Spender und Gönner, berichtete Siegfried Kiefer.

Neue Exponate

Das Museum erhielt einen alten Handwebstuhl, ein Geschenk von Hedy Ludewig. Ferner stellte die Firma Benninger dem Museum ein Modell einer Indigofärbanlage als Leihgabe zur Verfügung.

Wahlen

Einstimmig bestätigt wurden Vorsitzender Thomas Döbele, sein Stellvertreter Andreas Müller, Kassierer Siegfried Kiefer und Schriftführer Axel Umber. Beisitzer sind Gertrud Fräulin, Stefan Helbig, Wolfgang Kiefer, Kurt Weiß sowie Bürgermeister Rudolf Rümmele als Vertreter der Stadt Zell. Neu ins Team rückte Helmut Berger für Markus Rümmele nach. Zuständig für die Kassenprüfung sind Michael Gehri und Karl Wittmann.

Wiesentäler Textilmuseum

Teichstraße 4

79669 Zell

Vorsitzender Thomas Döbele

Tel. 07625/580

E-Mail@wiesentaeler-textilmuseum.de

Internet: www.wiesentaeler-textilmuseum.de