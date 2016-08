Auch wenn in den eineinhalb Jahren, die Pfarrer Frank Malzacher in der Seelsorgeeinheit Zell, Atzenbach und Häg-Ehrsberg tätig ist, einiges in Angriff genommen wurde, warten auf ihn und sein Seelsorge-Team in nächster Zeit eine Fülle von Aufgaben. Zell/Häg-Ehrsberg (ue). Die kürzlich von Dekan Gerd Möller gemeinsam mit Dekanatsreferent Matthias Wössner durchgeführte Gemeinde-Visitation machte deutlich, dass mehrere Vorhaben bereits angepackt und auch schon erfolgreich abgeschlossen wurden. Dies trifft besonders auf die im Spätherbst 2015 vorgenommene Hang- und Felssicherung an der Zeller Kalvarienbergkapelle zu. Gleiches gilt für die Entwässerungsleitung am Steilhang unterhalb der Kapelle. Erneuert wurden 2015 auch die elek­trischen Anlagen im Glockenstuhl der Atzenbacher Kirche. Aktuell läuft in Häg die Renovierung der Außenfassade an der Pfarrkirche. „Als nächstes kommen auch Erneuerungen an der St. Bernhardshütte auf uns zu“, erklärte Pfarrer Malzacher mit Blick auf weitere Vorhaben. Die fast ausschließlich in Holzbauweise errichtete Ferien- und Freizeiteinrichtung am Zeller Blauen ist mittlerweile in die Jahre gekommen und bedarf dringend der Behandlung mit umweltverträglicher Farbe und einer entsprechenden Holzschutzlasur. Gleichfalls frisch aufgemöbelt werden soll die Küche mit ihren Einrichtungen. Nach Aussage von Pfarrer Malzacher werde derzeit untersucht, ob sich im Gebäude möglicherweise belastende Rückstände an den vorhandenen Materialien befinden. Als nächste große Aufgabe hat man die Erneuerung, beziehungsweise den Umbau des Zeller Pfarrhauses fest im Auge. Allerdings muss hierfür erst eine brauchbare und vor allem finanzierbare Lösung gefunden werden. Zwar wurde das über einhundert Jahre alte Gebäude in den 1960er-Jahren schon einmal erweitert und ausgebaut, doch manches am Pfarrhaus und seinen Einrichtungen ist mittlerweile völlig veraltet. Welche Lösung für das Gebäude letztendlich gefunden wird, hängt laut Pfarrer Malzacher von den Gutachten der Fachleute ab. Irgendwann möchte Malzacher selbst in das Zeller Pfarrhaus, in dem zurzeit neben dem Pfarrbüro auch zwei Flüchtlingsfamilien eine Bleibe gefunden haben, einziehen. „Trotz zahlreicher baulicher Vorhaben in der nächsten Zeit wollen wir unsere pastoralen Aufgaben nicht aus dem Blick verlieren“, unterstreicht Pfarrer Frank Malzacher sein Bemühen um eine lebendige Gemeinde. Voll und ganz verlassen kann er sich dabei auf die Mitarbeit von Gemeindereferentin Franziska Shumba und Diakon Matthias Blaznik. Gleiches gilt auch für die Pfarrgemeinderäte mit Rita Seger (Häg) an ihrer Spitze. Um alle Aufgaben zu bewältigen, bedarf es einer solidarischen Gemeinschaft. Tatkräftige Unterstützung für seine Arbeit erfährt der Leiter der Seelsorgeeinheit auch von den kirchlichen Vereinen, wie etwa den Kirchenchören, den Mesnern und den Ministranten sowie den Mitgliedern der Kolpingfamilie.