Zell im Wiesental Ums Brauchtum verdient gemacht

Bei der Jahreshauptversammlung des Bund Heimat und Volksleben (BHV) in Gengenbach wurde Carmen Döbele von der Trachtengruppe Zell vor Kurzem mit der goldenen Ehrennadel des Verbands ausgezeichnet.

Zell/Gengenbach. Der Präsident des BHV, Alfred Vonarb (Breisach), würdigte in seiner Ansprache die Verdienste Döbeles um Heimat und Brauchtum sowie das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement bei der Zeller Trachtengruppe, deren Tracht sie bereits seit 50 Jahren trägt. Seit 34 Jahren gehört Carmen Döbele dem Vorstand der Trachtengruppe an. Die Kasse des Vereins führt sie seit 26 Jahren. Von 1993 bis 1999 leitete sie zudem die Zeller Jugendtrachtengruppe. Zu den Gratulanten zählte auch Prinz Bernhard von Baden (Schloss Salem), der seit einigen Jahren Protektor des BHV ist.

Als stellvertretender Ministerpräsident besuchte auch Innenminister Thomas Strobl die Jahreshauptversammlung in der ehemaligen Reichsstadt Gengenbach. In seiner Ansprache lobte er die Arbeit des Verbands und hob insbesondere das Ehrenamt hervor. Baden-Württemberg habe bundesweit die meisten ehrenamtlich tätigen Bürger. Deren Arbeit beschrieb er wie folgt: „Sie organisieren das gesellschaftliche Leben in unseren Städten und Gemeinden“. Während andere nur davon reden, seien sie die handelnden Personen. Und das müsse die Politik wertschätzen.