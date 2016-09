Zell-Gresgen. Einen Motivationsschub der unerwarteten Art erhielten die Aktiven des SV Gresgen inmitten der Saisonvorbereitung. Nachdem die erste Mannschaft vergangenes Jahr aus der Verbandsliga abgestiegen ist, lautete das klare Ziel für diese Saison der direkte Wiederaufstieg, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportvereins. Aber: Nach dem Rückzug der Mannschaft des SGE Moosch rückt Gresgen in die Verbandsliga auf – mit dem klaren Saisonziel des Klassenerhalts. Zusätzlicher Anspornfür die Ringer Dies gab zusätzlichen Ansporn, die Vorbereitung mit dem neuen Trainergespann Axel Grether und Nico Gogiltan noch intensiver und motivierter anzugehen. Nicht nur der Verein selbst profitiert von diesem Aufstieg. Die Zuschauer können sich auf spannende Kampfabende und attraktiven Ringsport freuen, heißt es. Gegen die RG Hausen-Zell II und die WKG Weitenau-Wieslet wird es diese Saison gleich zwei spannende Derbys geben. Der Sportverein Gresgen lädt außerdem zu seinem ersten Heimkampf gegen den KSV Allensbach am Samstag, 3. September, ab 20 Uhr ins Bürgerzentrum in Gresgen ein.