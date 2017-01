Zell. Am Dienstag kam es laut Polizei in der Schopfheimer Straße zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos. Kurz vor 9 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Opel die B 317 von Zell Richtung Lörrach. Als sie nach links abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannten die nachfolgenden Mazda- und Toyota-Fahrer und stoppten ihre Autos. Ein hinter ihnen fahrender VW-Golf-Lenker erkannte die Situation nicht rechtzeitig und krachte dem vor ihm stehenden Toyota mit voller Wucht ins Heck. Dadurch wurde dieser auf den davor stehenden Mazda geschoben. Der Opel wurde nicht tangiert, da er in diesem Moment abbog. Bei dem Unfall wurden der Golf- und der Toyota-Fahrer verletzt. Letzterer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand Gesamtschaden von über 18 000 Euro. Der Golf und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.