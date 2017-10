Zell im Wiesental Ungelogen: Sprühende Lust am Spiel

Nachrichten-Ticker

22:56 US-Börsen auf gemächlicher Rekordfahrt

New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordjagd sehr gemächlich fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones näherte sich im Handelsverlauf bis auf rund 15 Punkte der Marke von 22 700 Zählern an und schloss letztlich mit plus 0,09 Prozent auf 22 661,64 Punkte. Damit befand er sich den sechsten Handelstag in Folge im Plus. Der Kurs des Euro lag zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1765 Dollar.

22:32 Schulz betont Einigkeit der SPD

Cuxhaven - Rund eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat SPD-Chef Martin Schulz die Einigkeit seiner Partei betont. Er habe die SPD selten so geschlossen gesehen, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt vor rund 700 Zuhörern in Cuxhaven. Schulz war als Unterstützer für den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil gekommen. Schulz nannte in seiner kämpferischen Rede Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit und Transparenz als Stärken der SPD. Die SPD will in Niedersachsen stärkste Kraft werden.

22:29 Trump besucht Opfer in Las Vegas

Las Vegas - US-Präsident Donald Trump hat den Unglücksort in Las Vegas besucht. Er sprach auch mit Verletzten im Krankenhaus. Trump würdigte den Mut vieler Opfer, die trotz ihrer eigenen Verletzungen zuerst anderen geholfen hätten, als die Schüsse fielen. Den Ärzten und Krankenpflegern bescheinigte er einen "unglaublichen" Job. Stephen Paddock hatte aus der 32. Etage eines Hotels elf Minuten lang in eine Menschenmenge geschossen. Er töte 58 Menschen und brachte sich schließlich selbst um.

21:00 Ministerium: Tillerson bezeichnete Trump nicht als Idioten

Washington - US-Außenminister Rex Tillerson hat US-Präsident Donald Trump nach Darstellung seiner Sprecherin nicht als Idioten bezeichnet. "Der Minister bedient sich nicht einer solchen Sprache", sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert in Washington. Zuvor war ein Bericht bekannt geworden, wonach Tillerson dieses Wort in Bezug auf den Präsidenten gebraucht haben soll. Tillerson hatte wenige Stunden zuvor öffentlich erklärt, nicht zurücktreten zu wollen und seine Treue zu Trump versichert.

21:00 Londoner U-Bahn-Streik für Donnerstag abgesagt

London - Ein für morgen angekündigter Streik bei der Londoner U-Bahn ist in letzter Minute abgesagt worden. Das teilte die britische Zugführergewerkschaft Aslef mit. Ein Großteil der Zugführer hatte im Streit um Arbeitszeiten und Wochenenddienste damit gedroht, für 24 Stunden in Ausstand zu treten. Das Verhandlungsteam habe aber ausreichend Fortschritte gemacht, um den Streik absagen zu können. Die U-Bahn in London befördert nach Angaben der Nahverkehrsbehörde TfL jährlich etwa 1,37 Milliarden Fahrgäste.