Mit der Komödie „Verliebt, verlogen, verheiratet“ startet die Trachtengruppe Zell in eine neue Spielsaison. Gotthard Jost führt erstmals Regie und löst somit Reinhard Seiberlich ab, der seit 1996 als Regisseur alle Theaterprojekte der Trachtengruppe erfolgreich auf die Bühne brachte.

Zell. Die Komödie wird in Zusammenarbeit mit dem Hotel-Restaurant „Löwen“ als Theater-Dinner inszeniert, bei dem in den Pausen jeweils ein Gang eines viergängigen Menüs serviert wird. Premiere ist am Freitag, 16. September.

Gotthard Jost war bereits mehrere Jahre im Zeller Ensemble als Schauspieler aktiv. Der Schopfheimer kann auch auf weitere Theatererfahrungen zurückblicken. Unter anderem spielte er bei der Spielbühne Schopfheim und beim „Theater in den Bergen“, bei mehreren Inszenierungen wirkte er auch als Regisseur. Der Bitte aus Zell, zusammen mit der Trachtengruppe ein neues Theaterprojekt anzugehen und ein Stück als Theater-Dinner zu inszenieren, kam er gerne nach. Mit einer der Beweggründe dafür war, dass er das Zeller Ensemble sehr gut kennt und genau weiß, dass er damit mehr als „Amateur-Theater“ auf die Bühne bringen kann. Außerdem ist es für ihn äußerst interessant, den Perspektivwechsel vom Schauspieler zum Regisseur in einer wohlbekannten Truppe zu erleben und, wie er sagt, vom „Textlerner“ zum „Textlern-Drängler“ zu werden.

Er suchte sich für das diesjährige Theater-Dinner eine Komödie des Engländers Ray Cooney aus. Diese ist äußerst witzig, rasant, unglaublich verrückt und voller skurriler Situationen. Für die Schauspieler bedeutet dies allerdings anspruchsvolle Arbeit und volle Konzentration. Vor allem dann, wenn ständig schnelle Dialoge unter verschiedenen Personen wechseln. Geprobt wird bereits seit April dieses Jahres direkt auf der Bühne des Pfarrsaals.

Jost lobt dabei die Spielfreude und die äußerst gute Stimmung in seiner Truppe und ist überzeugt, dass sich diese auf das Publikum übertragen wird. Einen weiteren Glücksgriff habe man mit Heidi Zöllner gemacht. Die Mundartdichterin, außerdem langjähriges Aktivmitglied der Trachtengruppe Zell, hat die Komödie von Ray Cooney in die alemannische Sprache übersetzt und es dabei hervorragend verstanden, den englischen Humor mit einer gehörigen Prise Zeller Schlagfertigkeit zu würzen. Zöllner fungiert auch als Regieassistentin.

Die Handlung des Stücks: John Smith (Gotthard Dietsche) ist Taxifahrer in London und scheinbar ein ganz normaler Mensch. Und doch hat er eine Besonderheit: Er ist zweimal verheiratet. Mit seiner ersten Frau Mary (Andrea Hornburg) hat er eine Tochter namens Vicky (Stefanie Waßmer), mit seiner zweiten Frau Barbara (Carmen Döbele) den Sohn Gavin (Daniel Greiner). Johns bester Freund und Untermieter Stanley Gardner (Axel Umber) ist der einzige, der um Johns Doppelspiel weiß. Doch eine Katastrophe bedroht das doppelte Glück: Vicky und Gavin haben sich per Internet kennen gelernt und wollen sich besuchen – das Chaos nimmt seinen Lauf.

Premiere für „Verliebt, verlogen, verheiratet“ ist am Freitag, 16. September, um 18.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Zell. Weitere Aufführungen finden am 17., 18., 23., 24., 25. und 29. September sowie am 1., 2. und 3. Oktober statt. Beginn ist jeweils 18.30 Uhr. In den Pausen wird jeweils ein Gang des Vier-Gänge-Menüs des Hotel-Restaurants „Löwen“ serviert. Die Aufführungen am 24. September sowie am 2. und 3. Oktober sind ohne Menü, dafür wird zu Beginn ein Apéro gereicht.

Der Eintrittspreis am Premierenwochenende inklusive Menü beträgt 45 Euro, bei allen anderen Vorstellungen mit Menü 50 Euro. Bei Vorstellungen ohne Menü beträgt der Eintrittspreis 20 Euro.