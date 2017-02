Zell (ue). Am vergangenen Wochenende fand der „Tag der Feuerwehren“ im Landkreis Lörrach statt. Fest steht: In den letzten Jahren haben sich das Bild und damit verbunden auch die vielfältigen Aufgaben des Feuerwehrmannes beziehungsweise der Feuerwehrfrau grundlegend verändert. Stand früher die Brandbekämpfung an oberster Stelle, sind die Einsätze, wie Verbandsvorsitzender Robert Karle aus Todtnau beim „Tag der Feuerwehren“ bei seiner Visite in Zell erklärte, heute sehr vielschichtig und stellen aus Karles Sicht auch entsprechend hohe Anforderungen an die Feuerwehrleute.

Wie überall im Kreisgebiet, hatte am Samstag auch die Feuerwehr in der Schwanenstadt ihre Tore für interessierte Besucher geöffnet. Bei dieser Gelegenheit gezeigt wurden neben den Fahrzeugen auch die verschiedenen Geräte und Ausrüstungen der Wehr. Mit dieser Aktion sollen in erster Linie junge Leute für den Dienst in der Feuerwehr begeistert werden, sagte Gruppenführer Christoph Rudiger, der sich mit dem Besucherinteresse an diesem Tag durchweg zufrieden zeigte.

Für viele große und kleine Besucher ein besonderes Erlebnis war die Fahrt auf der großen Drehleiter, die bis in luftige 30 Meter Höhe führte.