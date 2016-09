Zell. Die Trachtengruppe Zell führt die rasante Komödie „Verliebt, verlogen, verheiratet“ auf. Regie führt erstmals Gotthard Jost. Premiere ist am Freitag, 16. September, um 18.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Zell. Da eine Vorstellung bereits ausverkauft ist, empfiehlt es sich, rasch den weiteren Vorverkauf zu nutzen. Dieser findet im Büro des Zeller Bergland Tourismus’ und im „Hotel Löwen“ statt, das in den Pausen der jeweiligen Vorstellungen ein Vier-Gänge-Menü servieren wird. Aufführungen sind am 17., 18., 23. 24. und am 25. September. Am Donnerstag, 29. September, findet keine Vorstellung statt, dies wurde irrtümlich berichtet. Stattdessen wird das Stück am Freitag, 30. September, aufgeführt. Zudem gibt es Vorstellungen am 1., 2. und 3. Oktober. Die Aufführungen beginnen um 18.30 Uhr und finden allesamt im katholischen Pfarrsaal statt. Die Vorstellungen am 24. September sowie am 2. und 3. Oktober sind ohne Menü, dafür gibt es zu Beginn einen Apéro. Der Eintrittspreis am Premierenwochenende einschließlich Menü beträgt 45 Euro, bei allen anderen Vorstellungen 50 Euro. Bei den drei Aufführungen ohne Menü kostet der Eintritt 20 Euro pro Person.