Vor einem Jahr hatte Udo Bauer seinen Rücktritt als Vorsitzender der RG Hausen-Zell angekündigt. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag im „Löwen“ ging er frohen Mutes in die Verlängerung. Er sei zwar immer noch stark gefordert, aber „wir sind dem Ziel, junge Leute in die Vorstandschaft zu integrieren, ein paar große Schritte nähergekommen.“

Zell (hjh). Und mit der Installation von Sebastian Rapp als Teilzeitgeschäftsführer sei die endgültige Entlastung nur noch eine Frage der Zeit. „Es muss sich jetzt alles nur richtig einspielen“, fügte Bauer hinzu.

Wahlen

Damit steht einem weiteren Jahr Vereinsführung, nach dem Bauer von Marco Waßmer abgelöst werden soll, nichts mehr im Weg. Letzterer wurde am Sonntag zum „Beisitzer Vorstand“ gewählt. Auf diesem neu geschaffenen Posten soll Waßmer im neuen Vereinsjahr all das beigebracht bekommen, was zur Führung eines so großen und erfolgreichen Vereins wie die Ringgemeinschaft Hausen-Zell nötig ist. Am Ende dieser „Lehre“ – so ist es geplant - wird Marco Waßmer seinen „Ausbilder“ Udo Bauer beerben. Damit tritt er praktisch in die Fußstapfen seines Vaters Rainer, der die Geschichte der RG viele Jahre bis zu seinem Tod maßgeblich mitgeprägt hat.

Ausblick

Optimistisch nach vorne blickt man bei der RG nicht zuletzt auch wegen der guten Unterstützung durch eine Reihe von Sponsoren und wegen des Einsatzes des Fördervereins unter der Leitung von Frank Jetzschmann, ohne die es auch in der Regionalliga unmöglich wäre, zu ringen. Udo Bauer will sich mit seinem Team weiter der „kostenintensiven“ Arbeit im Nachwuchsbereich widmen, die bisher schon sehr erfolgreichen Beiträge der RG zur Integration von Flüchtlingen sowie das Engagement für Doping- und Krebsprävention (die RG darf dafür am Freitag beim Heimkampf in Hausen als Sieger des bundesweiten Wettbewerbs des DOSB und der Deutschen Krebshilfe den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis in Empfang nehmen) intensivieren.

Trotz holprigem Start in die eben begonnene Regionalligasaison glauben Udo Bauer und sein neues Trainerteam Adrian Recorean und Florian Hassler ans „Minimalziel Klassenerhalt“.

Lob vom Bürgermeister

Nachdem Patrick Sutter einen ausgeglichenen Haushalt nachgewiesen hatte, zeigte sich Bürgermeister Rudolf Rümmele „sehr erfreut über die hohe Qualität der Führungsarbeit“. Die RG begeistere mit einer „guten und sauberen Struktur“ und mit „hoher Kontinuität der Vorstandschaft“, lobte der Bürgermeister.

Im Übrigen sei er sicher, dass die RG bald wieder in der Zeller Stadthalle trainieren kann. „Ich glaube, dass wir den Zeitplan einhalten können, obwohl es noch sehr viel Arbeit gibt“, sagte Rümmele.