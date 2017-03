Zell im Wiesental Weide und Wald sinnvoll abgrenzen

Der Landschaftspflegeverein Zeller Bergland hielt kürzlich im Bürgerzentrum Gresgen seine Generalversammlung ab. Der Verein kümmert sich um die Belange der Landwirte und steht in direktem Kontakt mit der Stadtverwaltung, deren Flächen frei gehalten werden.

Zell. Im Jahresbericht des Vorsitzenden Fridolin Kummerer sowie in den Ausführungen von Schriftführerin Alexandra Hohler wurde die vergangene Weidesaison dargelegt. 266 Rinder und 22 Ziegen waren auf die Gemeinschaftsweiden aufgetrieben worden.

Kassierer Klaus Wetzel listete die Ein- und Ausgaben auf.

Dank

Der Dank von Bürgermeister Rudolf Rümmele ging an alle Landwirte sowie den Vorstand für die vorbildliche Arbeit in und um Zell. Er plädierte für das Gelingen und Umsetzen der Aufgaben im neuen Biosphärengebiet Schwarzwald. Hier stehe das „Tun“ an erster Stelle. Es gelte, sich aktiv einzubringen, um die Landschaft so zu erhalten, wie sie heute ist.

Diskussion

Hier stelle sich aber ein wichtiges Thema in den Weg: Die Umsetzung der neuen Weide-Wald-Abgrenzung. Wenn diese durch den Forst so umgesetzt werden soll, wie es 2016 geplant war, würden viele Weidegrenzen oder Gebüschgruppen, die als Unterstände für Weidetiere dienen, zum Wald zugeschlagen werden. Dies könne nicht im Sinne der Stadtverwaltung sein, so die Meinung vieler Mitglieder. Man einigte sich darauf, in den nächsten Wochen eine Kooperation zwischen Stadtverwaltung, Landschaftspflegeverein und Forst zu forcieren, damit eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann.

Auch Diethild Wanke von der Weideberatung des Landratsamts Lörrach will die Landwirte bei diesem Thema unterstützen. Sie freute sich, dass für den Mambacher Geißenberg ein neuer Bewirtschafter gefunden wurde.

Wahlen

Klar in ihrem Ämtern bestätigt wurden Kassierer Klaus Wetzel und Schriftführerin Alexandra Hohler.

Ehrungen

Geehrt wurden langjährigen Weidwarte. Für zehn Jahre wurde Max Lederer ausgezeichnet, für 40 Jahre Willi Rümmele. Beiden galt großer Dank für ihren „Kampf“ am Berg.

Hervorgehoben wurden Einsatz und Durchhaltevermögen des Vorsitzenden Fridolin Kummerer. Er habe großen Anteil daran, dass in den letzten Jahren viele Themen umgesetzt werden konnten, hieß es.

Vorsitzender Fridolin Kummerer

Adelsberg-Blauen 12

79669 Zell

Tel. 07625/7516

E-Mail: fridolin.kummerer@t-online.de