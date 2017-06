Zell im Wiesental Wertvolle Stütze des sozialen Lebens

Die Berichte, die am Freitag in der Hauptversammlung des Bürgervereins vorgetragen wurden, zeichnen ein durchweg positives Bild. So ist der Verein inzwischen nicht nur völlig schuldenfrei, auch die Mitgliederzahl hat sich auf 325 erhöht. Gäbe es den Bürgerverein nicht, würde in der Schwanenstadt zweifellos eine wertvolle und unverzichtbare Stütze fehlen.

Von Paul Berger

Zell. Besonders im sozialen Bereich erfülle der Verein wichtige Aufgaben für die Menschen, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Kaiser. Die Zuwendungen des Bürgervereins entlasten nach Kaisers Aussage in erheblichem Umfang auch die Stadt.

Rückblick

Als Höhepunkt der Vereinsgeschichte bezeichnete Vorsitzender Michael Gehri die Festveranstaltung im vergangenen Jahr zum 25-jährigen Bestehen, bei der erstmals auch die Vergabe des Hans-Fräulin-Gedächtnispreises für besondere Verdienste erfolgte.

In seinem Rückblick strich Gehri noch einmal die drei Standbeine Betreutes Wohnen, Begegnungsstätte und Pflegeheim heraus.

Betreutes Wohnen

Der Bürgerverein besitzt aktuell neun Wohnungen, von denen eine frei ist. Die Neuvermietung soll ab 1. August erfolgen, sagte Gehri, der sich bei Frank Hiepe, dem Vorsitzenden der Eigentümergemeinschaft, für dessen Arbeit bedankte. Beschlossen wurde, vier Wohnungen mit elektrischen Rollladenantrieben auszustatten. Kostenpunkt: rund 6000 Euro.

Begegnungsstätte

Ebenfalls auf soliden Füßen steht die zusammen mit der AWO betriebene Begegnungsstätte, für die eine GbR-Gesellschaft ins Leben gerufen wurde. Die finanzielle Lage der Einrichtung ist laut Gehri als gesund zu bezeichnen, was für 2015 Ausschüttungen an die beiden Gesellschafter von jeweils 500 Euro möglich machte. Ein besonderes Dankeschön galt den 25 ehrenamtlichen Helfern unter der Leitung von Gertrud Fräulin und Brigitte Rümmele, die sich mit großem Engagement in der Begegnungsstätte einbringen.

Zuwendungen

Seit sechs Jahren fördert und unterstützt der Bürgerverein mit seinen Zuwendungen Projekte und Vorhaben von Vereinen und Einrichtungen in der Schwanenstadt, die dem kulturellen, sportlichen und öffentlichen Interesse dienen. 2016 wurden insgesamt 31 Vorhaben mit 30 877 Euro bezuschusst. Rechnet man alle bisher geförderten Projekte zusammen, ergibt sich die stolze Summe von 185 000 Euro. Auch in diesem Jahr sollen Vorhaben in der Schwanenstadt mit 30 000 Euro bezuschusst werden. Bewerbungen können über das Internet oder schriftlich bis 1. August an den Vorsitzenden Michael Gehri erfolgen.

Kassenbericht

Kassenverwalter Andreas Müller informierte umfassend über die Finanzsituation. Während der Buchwert der Anlagen bei 871 000 Euro liegt, beträgt das derzeitige Geldvermögen des Vereins rund 194 000 Euro. Sehr erfreulich war im vergangenen Jahr ein größerer Zugang, den man aus einer Erbschaft erhalten habe, so Müller. Der Gesamtüberschuss wurde mit 77 000 Euro beziffert.

Wahlen

Mit klarer Mehrheit wiedergewählt wurden Vorsitzender Michael Gehri und seine Stellvertreterin Brigitte Rümmele. Für Frank Hiepe, bisher ebenfalls Stellvertreter, rückt Peter Kiefer nach. Während Andreas Müller weiter für die Finanzen zuständig ist, übernimmt Carolin Gehri das Amt der Schriftführerin von Gertrud Fräulin. Zu Beisitzern bestellt wurden Lothar Müller, Uli Merkle, Matthias Kiefer, Jürgen Philipp und neu Manfred Schmittel. Kassenprüfer sind Thomas Döbele und neu Udo Bauer.