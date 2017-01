Mit 21 Musikschülern ist die Stadtmusik Zell, was den musikalischen Nachwuchs in ihren Reihen angeht, derzeit gut aufgestellt. Sechs Jungmusiker sind inzwischen auch schon in den Reihen der Stadtmusik aktiv.

Zell (ue). Wie Jugendleiterin Sabine Rudiger in der Jahreshauptversammlung mitteilte, haben 2016 zwei Auszubildende mit dem Musikunterricht begonnen. Frisch dazugekommen sind im Januar zwei weitere Flötenspieler.

Bei den Frühjahrs- und Herbstprüfungen absolvierten mit Jenny Cheetham, Hagen Bartsch und Matthias Riedlinger drei Jungmusiker das bronzene Leistungsabzeichen. Eine weitere Schülerin wurde für die anstehenden Frühjahrsprüfungen für das goldene Leistungsabzeichen angemeldet.

„Game of Tones“ kommt gut an

Ein wichtiger Schritt in der Nachwuchsarbeit war nach Sabine Rudigers Worten im vergangenen Jahr die Gründung eines neuen Jugendorchesters unter der Bezeichnung „Game of Tones“. Den richtigen Riecher bewies hierbei vor allem Dirigent Markus Götz, auf dessen Initiative die Gründung des Jugendorchesters zurückgeht. Unter seiner Regie findet auch die Ausbildung der Jungmusiker statt.

Eine bestens gelungene Kostprobe seines musikalischen Könnens lieferte das Jugendorchester im vergangenen Oktober bei einem Konzert zusammen mit der Stadtmusik in der Gemeindehalle in Atzenbach. Zur Aufführung kam hier auch das jüngste Werk von Dirigent Markus Götz, „Jugend an die Macht“. Vorausgegangen war ein dreitägiges gemeinsames Probenwochenende in Faulenfürst am Schluchsee. Sabine Rudiger sieht in dem neu gegründeten Jugendorchester einen „wichtigen Unterbau“ für die Stadtmusik Zell. Ihr Dank galt daher den Ausbildern Markus Götz (Trompete), Kerstin Laibach (Querflöte), Gunther Anna (Schlagwerk) sowie Jochen Mond (Saxophon und Klarinette). Auch Jugendleiterin Sabine Rudiger engagiert sich selbst als Ausbilderin (Klarinette).

Jugendsprecherin als Bindeglied

Ebenfalls eine wichtige Funktion innerhalb des Jugendorchesters wird von Jugendsprecherin Dorothea Bartsch wahrgenommen. Sie fungiert quasi als Bindeglied zwischen den Jungmusikern und den Mitgliedern des Aktivorchesters. Erfreulich ist auch, dass die jungen Musiker recht selbstständig agieren. Was früher lediglich in Begleitung zusammen mit den „alten Hasen“ möglich war, hat sich inzwischen total gewandelt. Heute begleiten die verantwortungsbewussten jungen Musiker selbstständig verschiedene Anlässe wie Gottesdienste und Vernissagen sowie kleinere Veranstaltungen musikalisch.

Allerdings ist man nach wie vor auf der Suche nach Musikschülern, die sich besonders für Schlagzeug und tiefes Blech interessieren.