Zell im Wiesental Wildentengelege: Stadt handelt Kompromiss aus

Zell (pele). Die Stadt habe die Nutzung der Insel am Schwanenweiher beim Hafenkonzert am Sonntag nicht verhindert, so der Hinweis von Bürgermeister Rudolf Rümmele in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Im Gegenteil: Die Verwaltung habe ihr Möglichstes getan, um im Vorfeld der Veranstaltung auf die Schnelle einen Kompromiss zu finden. Denn nachdem ein Trupp des Werkhofs vergangene Woche beim Mähen der Insel ein Wildentengelege entdeckt habe, sei ein Artenschutzbeauftragter des Landes auf den Plan getreten. Dieser sei kurz davor gewesen, am Freitag „den Schlüssel umzudrehen“ und die Veranstaltung komplett abzusagen, schilderte der Rathauschef den Ablauf. Die Stadt habe aber eine für alle Beteiligten verträgliche Lösung aushandeln können.