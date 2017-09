Zell im Wiesental Windparkpläne für den Zeller Blauen

Von Peter Schwendele

Neue Messungen, neue Pläne: In Bezug auf Windenergieanlagen auf dem Zeller Blauen herrschte einige Jahre lang Flaute, jetzt aber sieht es doch so aus, als ob sich in absehbarer Zeit Windräder auf dem Höhenrücken drehen könnten. Gedacht wird an ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Zell, Kleines Wiesental, Fröhnd, Böllen und Wembach. Die beiden Unternehmen EWS und Enercon stellten ihre Überlegungen am Mittwochabend in Gresgen vor.

Zell-Gresgen. Präsentiert wurde die aktuelle Entwicklung im Rahmen einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung der Ratsgremien aus Zell und dem Kleinen Wiesental. Die beiden Kommunen hatten zusammen mit der Gemeinde Häg-Ehrsberg einen Flächennutzungsplan für Windenergie entwickelt, der im April diesen Jahres in Kraft trat. Mit der Firma EWS existiert ein Vertrag zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen. Tobias Tusch von der EWS stellte gemeinsam mit Heiko Rüppel vom Projektpartner Enercon die bisherigen Überlegungen vor.

Was ist geplant?

Auf der Grundlage des Flächennutzungsplans könnten maximal neun Windräder realisiert werden. Aufgrund der Topographie würden aber weniger Anlagen auf dem Blauen entstehen, versicherte Rüppel. Wie viele es letztendlich werden, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sagen; dies hänge von den weiteren Untersuchungen ab. Klar sei dagegen, dass es sich um Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 159 Metern handeln müsse (zum Vergleich: die Anlagen auf dem Rohrenkopf haben eine Nabenhöhe von 149 Metern). Die Rotorblätter sollen eine Länge von 70 Metern haben. Diese Größendimensionen seien notwendig, um in die oberen Luftschichten vorzudringen, wo zuverlässiges Windaufkommen herrsche, erläuterte Rüppel. Im Fachjargon werde von Anlagen für „Schwachwindstandorte“ gesprochen.

Windmessungen

Zwar hatten die ersten Windmessungen auf dem Zeller Blauen im Jahr 2013 ergeben, dass ein wirtschaftlicher Betrieb von Windrädern dort nicht möglich sei, doch war in den Augen der EWS eine Restunsicherheit geblieben. Deswegen wurden von 2015 bis 2017 neuerliche, umfangreichere Messungen initiiert. Die Ergebnisse: Südlich des Blauens weht der Wind mit rund 6,5 Metern pro Sekunde, nördlich mit rund 5,7 Metern pro Sekunde. „Damit ist ein wirtschaftlicher Betrieb möglich, es herrscht eine gute Windhöffigkeit und wir würden den Standort Zeller Blauen sehr gern realisieren“, sagte Tobias Tusch.

Standortfragen

Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig offen, wo genau auf dem lang gezogenen Höhenrücken, der von Böllener bis Zeller Gemarkung reicht, Windräder platziert werden könnten. Klar sei, so Heiko Rüppel, dass man soweit als möglich auf kommunalen Flächen agieren wolle. Um ausreichend Spielraum zu gewinnen, sollen neben der Stadt Zell und der Gemeinde Kleines Wiesental auch die angrenzenden Kommunen Fröhnd, Wembach und Böllen – für die allerdings kein Flächennutzungsplan existiert – miteinbezogen werden.

Damit keine Neiddebatte aufkommt, schlagen Enercon und EWS ein sogenanntes „Pachtpoolingmodell“ vor, an dem all diese Kommunen fair beteiligt werden. Schließlich würden rumdum alle die Windräder auch sehen. „Wir wollen sehr genau überlegen, wo die Standorte liegen, die am besten geeignet sind“, betonte Heiko Rüppel. Dabei gehe es nicht nur um die Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern auch etwa darum, wo am wenigsten Eingriffe in die Natur nötig werden. Wie die Verteilung von Pachteinnahmen letztlich erfolge, müsse verhandelt werden (Rüppel rechnet mit mindestens 25 000 bis 35 000 Euro pro Jahr und Anlage). Fair sei es jedoch, wenn dorthin, wo die Anlagen stünden, auch ein höherer Anteil fließe.

Rechtliche Aspekte

Grundsätzlich rechnen EWS und Enercon nicht nur aufgrund der Anzahl der beteiligten Kommunen und der unterschiedlich ausgeformten Rechtsgrundlagen mit einem komplexen Verfahren. Planungsrechtlich werde das Projekt eine besondere Herausforderung, sagte Heiko Rüppel und betonte: „Wir stehen ganz am Anfang.“ Nach wie vor nicht auszuschließen sei auch, dass sich das ganze Projekt nicht realisieren lasse. So könne beispielsweise der Artenschutz dazu führen, „dass nichts geht“.

Grundsätzlich würden Nutzungsverträge für Windenergieanlagen für zwanzig Jahre (plus zweimal fünf Jahre Verlängerungsmöglichkeit) abgeschlossen. Danach müsse neu verhandelt und über einen Rückbau oder eine alternative Nutzungsmöglichkeit entschieden werden, erklärte Rüppel.

Weiteres Vorgehen

Tobias Tusch erläuterte, dass man nun in die Vorprüfung des Projekts einsteigen werde, insbesondere um mögliche Standorte herauszufiltern. Anfang 2018 könnte dann die Projektentwicklung starten, die in die konkrete Antragstellung münden soll. Mit der Realisierung der Anlagen könnte nach den Vorstellungen von EWS und Enercon im Jahr 2020 begonnen werden, so dass ein Betrieb ab 2021 möglich wäre.