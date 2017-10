Zell im Wiesental „Wir haben es geschafft“

Von Paul Berger

„Wir haben es geschafft“, frohlockte Sabine Philipp, Sprecherin der Elterninitiative im Stadtteil Schwarznau, als sie gut gelaunt am vergangenen Freitag zahlreiche große und kleine Gäste zur Einweihung des total erneuerten Schwarznau-Spielplatzes begrüßen konnte.

Zell. Schließlich hat das Projekt bis zu seiner endgültigen Fertigstellung allen Beteiligten große Anstrengungen abverlangt. Dass hierbei manches anders lief als bei anderen Spielplätzen in der Stadt, machte Bürgermeister Rudolf Rümmele deutlich. Denn mit der Spielplatzerneuerung, so der Rathauschef, standen im Stadtteil Schwarznau gleichzeitig auch Tiefbaumaßnahmen im Abwasserbereich an, so dass es auf dem Platz zeitweise wie auf einer Großbaustelle zuging.

Umso mehr dürfen sich die Kinder und mit ihnen die Eltern über den gelungenen Spielplatz mit zahlreichen neuen Spieleinrichtungen und Geräten freuen. Die Mithilfe der Eltern sowie die Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Gönner hat nach den Worten von Bürgermeister Rümmele das Projekt erst möglich gemacht.

Sabine Philipp bedankte sich bei den vielen Spendern, die zum Gelingen dieses Gemeinschaftswerks beigetragen haben. Namentlich erwähnte sie dabei die AWO-Ortsgruppe Zell, die VR-Bank sowie die BB-Bank, den Edeka-Markt Steinebrunner und die Firma MK-Bau in Zell. Tim Lais von der BB-Bank in Lörrach hatte zur Einweihung einen Spendenscheck über 1000 Euro mitgebracht. Ein dickes Dankeschön galt ebenfalls der Stadt Zell sowie deren zuständigen Mitarbeitern Hartmut Weidner und Andreas Schmidt, die sich während der gut einjährigen Bauphase intensiv um das Spielplatzvorhaben in der Schwarznau gekümmert hatten.

Die Kinder bedankten sich bei den Unterstützern, die ihnen diesen gut ausgestatteten Spielplatz ermöglicht haben, mit einem fröhlich gesungenen Lied. Mit einem Gebet erbat Pfarrer Hans-Joachim Demuth auch im Namen von Stadtpfarrer Frank Malzacher den Segen Gottes für den neuen Spielplatz. Dabei erinnerte Demuth an die Worte Jesu in der Bibel: „Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich.“ Das Beispiel der Kinder solle sich auch auf die Eltern und die Erwachsenen übertragen, sagte er.

Bereits jetzt wartet das nächste Projekt, das Aufstellen einer Tischtennisplatte, auf die Schwarznauer Eltern, wie Sabine Philipp ankündigte.