Nachdem dem Gewerbeverein Zeller Bergland vor zwei Jahren beinahe das Aus drohte, hat die Vereinigung mittlerweile wieder ordentlich Fahrt aufgenommen: In einer lebhaften Hauptversammlung hielten die Mitglieder am Donnerstag Rückschau aufs vergangene Jahr („ereignisreich und gelungen“, so Vorsitzender Dennis Vogt) und diskutierten zahlreiche neue Ideen.

Zell (jab). Als ersten Höhepunkt nannte Vorsitzender Vogt den Erlebnissonntag Ende Mai. Auf überschaubares Interesse hingegen stieß die zweite Auflage der Aktion „Schnäppchen im Städtchen“; eine Neuauflage wird es daher nicht geben.

Rückblick

In der Vorweihnachtszeit war der Gewerbeverein mit dem Adventskalender „Zell öffnet 24 Türchen“, mit „Advent im Städtli“ und den Glückslosen aktiv. Der Adventskalender kam ausgesprochen gut an, ebenso konnte die Glückslos-Aktion als voller Erfolg verbucht werden, da so viele Glückslose wie nie zuvor unters Einkaufsvolk gebracht wurden.

Eingeschränkt positiv fiel Vogts Bilanz zum „Advent im Städtli“ aus: Die Veranstaltung funktionierte als Glühweintreff auf dem Sparkassenplatz „wahnsinnig gut“; vom angekündigten und beworbenen Abendverkauf allerdings war nicht viel zu sehen: Gerade drei Geschäfte hatten geöffnet. Das sei nicht eben gut fürs Image der Zeller Geschäftswelt und lasse den nötigen Zusammenhalt vermissen, kritisierte Vogt.

Die Geschäftsinhaber ihrerseits sahen fürs Nicht-Öffnen gute Gründe: Insbesondere die Geschäfte in der Kirchstraße sehen sich vom Umtrieb rund um den Sparkassenplatz abgehängt und zogen aus dem schwachen Kundenzuspruch („absolut tote Hose“) die Konsequenz, ihre Geschäfte nicht offenzuhalten. Die Versammlung einigte sich darauf, in diesem Jahr noch einmal einen Anlauf in Sachen Abendverkauf zu nehmen und die Kirchstraße besser einzubinden.

Ausblick

Noch vor dem Gesamtpaket der Weihnachtsaktion (Adventskalender/ Advent im Städtli /Glückslose) steht am 21. Mai erneut der Erlebnissonntag auf dem Programm.

Aufrüsten wollen die Gewerbetreibenden in Sachen Werbung und gemeinsamem Auftritt: Auf positive Resonanz stieß der Vorschlag für einen Flyer, auf dem die Gewerbevereinsmitglieder mitsamt Metier und Kontaktdaten aufgeführt werden sollen. Ebenso positiv wurde das Angebot der Stadt Zell aufgenommen, auf der rückwärtigen Seite des NKD-Gebäudes (in Richtung Aldi/Edeka) Werbetafeln anzubringen, die die Besucher der Einkaufsmärkte darauf hinweisen, welche weiteren Geschäfte und Betriebe in der Innenstadt aktiv sind. „Wir wollen die Kundenfrequenz dort unten hoch ins Städtchen bringen“, erklärte Bürgermeister Rudolf Rümmele. Organisation und einen großen Teil der Kosten übernimmt die Stadt; für die Geschäfte bleibt ein sehr überschaubarer Betrag. „Das ist ein einmaliges Angebot“, zeigte sich Vorsitzender Vogt überzeugt, und tatsächlich äußerten direkt auf der Versammlung etliche Inhaber ihr Interesse.

Eine weitere Werbemöglichkeit weit übers Städtli hinaus stellten Vertreter einer Werbefirma den Anwesenden vor: Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge gerade dabei, ganz Südbaden und die Schweizer Grenzregion via allerorts (in Geschäften, Fitnessstudios, Hotels, Rathäuser, Arztpraxen) installierten Bildschirmen werbemäßig zu vernetzen, wie Peter Seebacher erklärte. Teilnehmer installieren einerseits einen solchen mit Werbespots anderer Betriebe bespielten Bildschirm in ihren eigenen Räumen und können ihrerseits dann in eigenen 20-Sekunden-Spots, Angebote oder Gesuche an einem beliebigen anderen Bildschirm im Netzwerk von Freiburg bis Basel aufschalten.

Schließlich spielt der Gewerbeverein mit dem Gedanken, für 2018 wieder einmal eine Gewerbeschau auf die Beine zu stellen. Hierfür sollen Interesse und Teilnahmebereitschaft der Handwerksbetriebe ausgelotet werden, die auf der Versammlung selbst kaum vertreten waren.

Wahlen

Mit warmen Worten verabschiedete der Vizevorsitzender Lothar Müller Schriftführerin Gertrud Heller und Kassierer Manfred Strohm, die beide hervorragende Arbeit geleistet hätten. Ihre Nachfolger fanden die beiden bei den anschließenden Wahlen in Thomas Maier (Schriftführer) und Luigi Satriano (Kasse). Wiedergewählt wurden Vorsitzender Dennis Vogt, Vizevorsitzender Lothar Müller sowie die Beisitzer Bärbel Schelb, Gabi Decker und Rudolf Tscheulin. Rolf Strohm bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten.

Mitglieder

Nachdem im vergangenen Jahr zwei Neumitglieder zum Verein stießen, zählt er nun 55 Mitglieder.