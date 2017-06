Zell im Wiesental Zeller Mundarttheater ausgezeichnet

Von Peter Schwendele

Toller Erfolg für das Theaterensemble der Trachtengruppe Zell: Für das im vergangenen Jahr aufgeführte Stück „Verliebt, verlobt, verlogen“ haben die Zeller jetzt den Landesamateurtheaterpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Mundarttheater zugesprochen bekommen. Die Preisverleihung findet am 2. Oktober statt.

Zell. „Es ist ein absolut tolles Gefühl, diese Auszeichnung zu erhalten“, schwärmt Theater-Organisator Andreas Müller. Man habe sich ganz kurzfristig für den Landesamateurtheaterpreis, der alle zwei Jahre vergeben wird, beworben, berichtet Müller. Auch für den Regisseur des Stücks, Gotthard Jost, sei der Preis eine große Anerkennung, zumal dieser bei „Verliebt, verlobt, verlogen“ erstmals bei einer Aufführung des Trachtengruppen-Ensembles die künstlerische Gesamtverantwortung übernommen hatte.

Zur Erinnerung: Bei dem im September und Oktober vergangenen Jahres im katholischen Pfarrsaal als Theater-Dinner aufgeführten Stück handelt es sich um eine Bearbeitung der Komödie „Lügen haben junge Beine“ des Engländers Ray Cooney, die von der Mundartautorin Heidi Zöllner in alemannischen Dialekt übertragen wurde. Die Handlung: Der Taxifahrer John Smith scheint ein ganz normaler Mensch zu sein, ist allerdings gleich zweimal verheiratet. Als dieses besondere Arrangement aufzufliegen droht, entwickeln sich skurrile Situationen en masse und das Chaos nimmt seinen Lauf.

„Für uns ist der Preis auch eine Verpflichtung und mit viel Arbeit verbunden“, so Andreas Müller, bei dem die organisatorischen Fäden der Theatergruppe der Trachtengruppe Zell zusammenlaufen. Das Ensemble ist jetzt kurzfristig gefordert, das Stück erneut einzuüben. Denn die Preisträger dürfen ihre Inszenierungen vom 30. September bis 2. Oktober im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg in Karlsruhe aufführen. In diesem Zusammenhang gibt es auch Überlegungen, im Herbst in Zell weitere Aufführungen von „Verliebt, verlobt, verlogen“ zu präsentieren.

159 Bewerbungen aus ganz Baden-Württemberg sind für den Landesamateurtheaterpreis „Lamathea“ 2017 eingegangen, der in sieben Kategorien ausgeschrieben wird. In der Kategorie Mundarttheater gab es in diesem Jahr 16 Bewerbungen. In weiteren Kategorien werden Ensembles aus Stuttgart, Mannheim, Ravensburg, Friedrichshafen und Niederstetten ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 12 000 Euro dotiert.

„Der Landesamateurtheaterpreis Baden-Württemberg ist Wertschätzung und Anerkennung zugleich für das bürgerschaftliche Engagement der theaterschaffenden Amateure im Land. Ich erhoffe mir dadurch viele Impulse für die Amateurtheaterszene. Mit seiner nunmehr dritten Verleihung hat der ´Lamathea` bereits einen festen Platz unter den Kunststaatspreisen eingenommen“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski.