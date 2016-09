Zell-Riedichen (ue). Frisch restauriert und mit Spezialfarbe behandelt befindet sich die Pieta von Riedichen nun wieder an ihrem angestammten Platz in der Dorfmitte. Für die religiöse Skulptur, die Darstellung der Leidensmutter Jesu, hatte man in den Achtzigern eigens eine Grotte aus Natursteinen errichtet.

Dass die Pieta, die im Laufe der Jahre deutliche Spuren der Verwitterung zeigte, überhaupt restauriert und wieder frisch bemalt werden konnte, ist insbesondere den intensiven Bemühungen von Riedichens Ortsvorsteherin Christa Rätzer zu verdanken. Mit Bildhauer Axel Fritz aus Aftersteg wurde schließlich ein erfahrener Fachmann für diese Arbeit gefunden, der der Skulptur wieder zu ihrem originalgetreuen Aussehen verhalf. Keine leichte und auch keine einfache Aufgabe, denn schließlich ging es hier um eine aufwändige Filigranarbeit die neben künstlerischem Gespür auch entsprechende Erfahrung voraussetzt. Dankbar aber ist man nach den Worten der Ortsvorsteherin auch dem Bürgerverein in Zell, der mit einer großzügigen Geldzuwendung die Restauration der Pieta überhaupt erst ermöglicht hat.

Bei der Pieta handelt es sich um die einzig noch verbliebene Erinnerung an die frühere „Kapelle“ von Riedichen, die kurz nach dem Krieg nach dem Brand eines benachbarten Wohnhauses ebenfalls der Spitzhacke zum Opfer fiel. Lange Zeit fristete die Skulptur danach auf dem Dachboden des ehemaligen Schul- und Rathauses ein Schattendasein. Beim Verkauf des Gebäudes wurde die mittlerweile auch schon in Vergessenheit geratene Pieta vom damaligen Ortsvorsteher Paul Berger entdeckt. Allerdings, wohin mit ihr, das war nun die große Frage. Da es sich um ein wahres Kleinod, aber auch ein Stück Erinnerung an die kleine Dorfkapelle handelte, entschloss sich der damalige Ortsvorsteher für sie eine Grotte aus Natursteinen zu bauen.