Nachrichten-Ticker

12:42 Mutmaßliche IS-Zelle hatte laut Minister Bezug zu Paris

Berlin - Die drei wegen Terrorverdachts festgenommen Syrer hatten nach bisherigen Ermittlungen einen Bezug zu den Attentaten in Paris im Jahr 2015. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Es könnte sich um eine "Schläferzelle" handeln.

12:12 Drei mutmaßliche IS-Mitglieder bei Razzien gefasst

Karlsruhe - Bei Razzien in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind drei Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den Männern im Alter zwischen 17 und 26 Jahren vor, im Auftrag der Terrormiliz IS nach Deutschland gekommen zu sein, "um entweder einen erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten". Laut Bundesanwaltschaft wurden fünf Objekte in Schleswig-Holstein und eines in Niedersachsen durchsucht, darunter Flüchtlingsheime. Der 17-Jährige soll sich vor einem Jahr in Syrien dem IS angeschlossen haben.

12:07 Stuttgart bleibt bei Ranking Kulturstadt Nummer eins

Hamburg - Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart ist Deutschlands Kulturmetropole Nummer eins. Das ergab eine Untersuchung der Berenberg Bank und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, die in Hamburg veröffentlicht wurde. Stuttgart hatte bereits bei zwei Vorgänger-Studien in den Jahren 2012 und 2014 den Spitzenplatz eingenommen. Dahinter folgen München und Dresden sowie Berlin und Bonn. HWWI und Berenberg haben die 30 größten Städte in Deutschland auf ihr kulturelles Angebot und die Nachfrage durch die Bewohner und Besucher untersucht.

11:18 Dobrindt will fahrerloses Einparken ermöglichen

Berlin - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will neue Systeme ermöglichen, mit denen Autos fahrerlos einparken können. Die Schaffung von Rechtsgrundlagen für solche Aktionen "im niedrigen Geschwindigkeitsbereich" sieht ein Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren vor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Geregelt wird darin generell, dass Fahrer sich bei computergesteuerten Autos vom Verkehrsgeschehen und der Steuerung eines Wagens in bestimmten Phasen "abwenden" dürfen. Sie müssen aber "wahrnehmungsbereit" bleiben und das Auto nach Aufforderung selbst übernehmen. In den Fahrzeugen soll eine Art Blackbox aufzeichnen, wann sie der Computer gesteuert hat.

11:14 Kerber freut sich auf Urlaub ohne Tennisschläger

München - Nach ihrem Triumph bei den US Open und dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste sehnt Angelique Kerber Urlaub herbei. "Ich freue mich darauf auszuschlafen, gut zu essen, mich mit Freunden und Familie zu treffen, einfach den Tennisschläger mal in die Ecke zu legen", sagte die Kielerin in München. Dort war sie nach dem Grand-Slam-Sieg von New York gelandet und gab noch einmal eine Pressekonferenz. "Da ist immer noch Gänsehaut", sagte die 28-Jährige. Am Samstag hatte Kerber ihr zweites Grand-Slam-Turnier gewonnen und als erste Deutsche seit Steffi Graf Weltranglistenplatz eins erobert.