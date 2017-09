Zeuge erleidet Schock Schüsse vor Berliner Flüchtlingsheim

20:06 Seehofer kann sich Guttenberg als Bundesminister vorstellen

19:59 Air Berlin: Flüge aus operativen Gründen gestrichen

Berlin - Air Berlin hat nach eigenen Angaben heute mehrere Flüge abgesagt. "Aus operativen Gründen muss airberlin heute Flüge streichen", teilte die insolvente Fluggesellschaft auf ihrer Internetseite mit. "Wir bedauern die für unsere Fluggäste entstandenen Unannehmlichkeiten sehr." Nähere Angaben etwa zur Zahl der gestrichenen Flüge und zu den Gründen machte die Airline nicht. Am Flughafen Berlin-Tegel fielen laut den online genannten Abflügen vereinzelt Verbindungen aus, etwa nach Köln/Bonn oder Stuttgart, aber auch an weiter entfernte Orte wie San Francisco.

18:59 Polizei: Weltkriegsbombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

Frankfurt - Eine gefährliche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Frankfurt nach stundenlanger Arbeit erfolgreich entschärft worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zuvor hatten in der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik mehr als 60 000 Menschen in der Bankenstadt ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Entschärfung der Luftmine war komplizierter als angenommen, weil sich zunächst von zwei der drei Zünder die Sprengkapseln nicht entfernen ließen. Sie mussten gesondert ausgebaut werden.