Ziviler Ungehorsam Aktivisten besetzen Bagger im Rheinischen Braunkohlerevier

15:24 Zwei "Linksunten"-Betreibern wurde G20-Akkreditierung entzogen

Berlin - Zwei der drei Betreiber der verbotenen linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" haben versucht, sich als Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg anzumelden. Nach dpa-Informationen gehören sie zu jenen 32 zunächst überprüften und zum Gipfel Anfang Juli zugelassenen Medienvertretern, denen die Akkreditierung dann wieder entzogen worden war. Mindestens einer bei beiden soll den Sicherheitsbehörden aus der gewaltbefürwortenden linksextremistischen Szene bekannt sein. Am Morgen hatte das Bundesinnenministerium die Plattform verboten.

14:43 Umfrage: Schulz wird beliebter - die SPD nicht

Mainz - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz macht im neuen ZDF-"Politbarometer" Boden gut - bleibt aber weiter deutlich hinter den Zustimmungswerten der Kanzlerin zurück. 34 Prozent sähen den Sozialdemokraten gerne als künftigen Kanzler. Das waren vier Prozentpunkte mehr als bei der vorigen Umfrage. Die Werte von Angela Merkel gingen um fünf Prozentpunkte zurück und liegen bei 55 Prozent. Schulz' steigende Beliebtheitswerte spiegeln sich aber nicht in den Werten seiner Partei wider. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden nur 22 Prozent ihr Kreuz bei der SPD machen - 39 Prozent bei der CDU.

14:39 18 Tote - Russischer Bus mit Bauarbeitern stürzt ins Meer

Moskau - Bei einem Busunglück im Süden Russlands sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war am Morgen an der Meerenge von Kertsch gegenüber der Halbinsel Krim ins Meer gestürzt. Nach Angaben der Behörden saßen im Bus rund 50 Bauarbeiter, die von ihrer Schicht auf einer Großbaustelle der Ölförderfirma Tamaneftegas zurückkehrten. Mehr als 30 Arbeiter wurden gerettet, darunter auch der Fahrer. Die russischen Behörden ermitteln wegen Verstößen gegen die Verkehrssicherheit.

13:55 Umfrage: Regierung soll wirtschaftlichen Druck auf Türkei ausüben

13:51 Mindestens zwei Tote bei Angriff auf Schiiten-Moschee in Kabul

Kabul - Während der Freitagsgebete haben unbekannte Bewaffnete in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine schiitische Moschee angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Zudem hätten Rettungskräfte acht Verletzte weggefahren. Das Innenministerium sprach von drei Angreifern, die die Imam-Saman-Moschee am Freitagnachmittag gestürmt hätten. Für die Tat übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Schiiten sind in Afghanistan immer wieder Angriffsziel der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat.