Zum ersten Mal Außenseiter Bergkarabach Agdam erreicht Gruppenphase

Nachrichten-Ticker

00:03 Bericht: Joachim Gauck nach Knie-Operation in Reha

Berlin - Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat nach Medieninformationen wegen einer Knieoperation vorerst alle öffentlichen Termine abgesagt. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Umfeld Gaucks berichtet, ist der Routine-Eingriff am rechten Knie erfolgreich verlaufen. Der 77-Jährige befinde sich derzeit in der ambulanten Reha. Für gewöhnlich werde für derartige Behandlungen eine Ruhepause von sechs Wochen empfohlen. Bereits während seiner Amtszeit hatte Gauck immer wieder über Knieprobleme geklagt.

23:59 Venezuela: Geschasste Staatsanwältin bezichtigt Maduro der Korruption

Brasilia - Venezuelas frühere Staatsanwältin Luisa Ortega hat schwere Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Nicolás Maduro erhoben. Beweise werde sie den Behörden anderer Länder übergeben, sagte Ortega während eines Treffens mit Vertretern regionaler Staatsanwaltschaften in Brasilia. Sie bezichtige auch weitere ranghohe Sozialisten der Korruption. Ortega war vergangene Woche aus Angst vor Verfolgung per Boot aus ihrem Heimatland geflüchtet. Sie galt lange als linientreue Funktionärin, in den vergangenen Monaten brach sie aber mit Maduro und warf ihm autoritäre Tendenzen vor.

23:27 Popkonzert in Holland nach Terrorwarnung aus Spanien abgesagt

Rotterdam - Nach einer Terrorwarnung der spanischen Behörden ist in Rotterdam ein Popkonzert abgesagt worden. In der Nähe des Veranstaltungsortes sei ein Kleinlaster mit verdächtigen Gasflaschen entdeckt worden, teilte der Bürgermeister der niederländischen Stadt mit. Der Wagen habe spanische Kennzeichen. Der Fahrer wurde festgenommen. Ob es es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Konzert gibt oder der Wagen zufällig in der Nähe war, müsse sich noch zeigen. Der Veranstaltungsort wurde abgeriegelt. Eigentlich sollte dort die US-amerikanische Band Allah-Las vor rund 1000 Zuschauern auftreten.

22:49 US-Aktienmärkte: Moderate Verluste

New York - Nach der kleinen Kursrallye an den US-Börsen am Vortag ist es zur Wochenmitte wieder leicht abwärts gegangen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion. Der Dow Jones gab um 0,40 Prozent auf 21 812 Punkte nach. Der Eurokurs lag zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1816 Dollar.

22:42 Hoffenheim verpasst Champions-League-Gruppenphase

Liverpool - Die TSG Hoffenheim hat den Einzug in die Gruppenphase der Champions League verpasst. Der Fußball-Bundesligist unterlag im Playoff-Rückspiel dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp mit 2:4. Schon das Hinspiel vor einer Woche hatte Hoffenheim 1:2 verloren. Damit spielt Liverpool in der kommenden Saison in der Königsklasse, Hoffenheim startet in der Europa League.