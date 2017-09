Zurück in den Job Angelina Jolie plant Rückkehr vor die Kamera

Los Angeles - Schauspielerin Angelina Jolie ("Maleficent - Die dunkle Fee") will nach einem Jahr Auszeit bald wieder vor die Kamera zurückkehren.

"Ich habe jetzt mehr als ein Jahr frei genommen, wegen meiner familiären Situation, um mich um meine Kinder zu kümmern", sagte die 42-Jährige dem US-Magazin "The Hollywood Reporter". Sie hoffe, in den kommenden Monaten wieder zu arbeiten. "Wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit für mich ist, wieder zu arbeiten, kann ich wieder arbeiten", sagt die Schauspielerin.

Ihre nächste Rolle spiele sie höchstwahrscheinlich in der Fortsetzung von "Maleficent". "Ich freue mich darauf", sagte Jolie. Außerdem lägen ihr verschiedene Angebote vor, etwa ein Drehbuch namens "Cleopatra". Es gebe viele verschiedene Angebote, sie habe aber noch nichts zugesagt.

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit hatte Jolie vor einem Jahr die Scheidung von Schauspieler-Kollege Brad Pitt (53) eingereicht. Zuletzt hatte sie bei dem Kriegsdrama "First They Killed My Father" Regie geführt, der Film ist ab September bei Netflix zu sehen.