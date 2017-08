Zweiter Anlauf für Locomore Privater Fernzug Berlin-Stuttgart soll wieder fahren

Nachrichten-Ticker

21:42 Dobrindt pocht auf Tegel-Option - Aber Konsens notwendig

Potsdam - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat seine Forderung nach einer Prüfung eines weiteren Betriebs des Flughafens Berlin-Tegel bekräftigt. Die Entscheidung zur Schließung von Tegel sei vor rund 20 Jahren im Konsens getroffen worden, inzwischen gebe es aber viel mehr Passagiere als angenommen. "Ich rate allen dazu, darauf zu reagieren", sagte Dobrindt vor einem Treffen mit Vertretern der Länder Berlin und Brandenburg. Dazu gehöre auch, die Kosten von Tegel genau zu analysieren wie auch die Kosten einer Erweiterung des Großflughafens BER. Eine Änderung sei aber nur im Konsens möglich.

20:50 Treffen von Première Dame sollen veröffentlicht werden

Paris - Frankreichs Präsidentengattin Brigitte Macron wird künftig offenlegen, mit wem sie sich in ihrer Rolle als Première Dame (First Lady) trifft. Ihre Treffen und Verpflichtungen würden auf der Webseite des Élyséepalastes veröffentlicht, sagte Brigitte Macron in einem Interview des Magazins "Elle". Eine "Charta der Transparenz" solle ihre Aufgaben und die ihr zur Verfügung gestellten Mittel darlegen. Präsident Emmanuel Macron hatte sich im Wahlkampf dafür ausgesprochen, der Ehefrau des Staatschefs einen "echten Status" zu geben.

20:48 UN-Generalsekretär: Rassismus überall entgegentreten

New York - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei einer Rassisten-Kundgebung in Charlottesville hat UN-Generalsekretär António Guterres rassistische Gewalt verurteilt. "Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie vergiften unsere Gesellschaften", schrieb er auf Twitter. "Wir müssen ihnen entgegentreten. Jedes Mal. Überall." Die umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der beiden Seiten die Schuld an der Gewalt gegeben hatte, könne er nicht kommentieren.

20:45 Trump löst nach Rücktritten zwei Berater-Gremien auf

Washington - Nach zahlreichen Rücktritten in seinen Berater-Zirkeln hat US-Präsident Donald Trump gleich zwei der Gremien aufgelöst. "Statt Druck auf die Geschäftsleute des Industrie-Rates und des Strategie- und Politikforums auszuüben, beende ich beide", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. "Vielen Dank an alle." Nach den Gewaltausbrüchen bei einer rassistischen Kundgebung in Virginia und Trumps zögerlicher Reaktion hatten sich mehrere prominente Wirtschaftsführer aus der Beratertätigkeit für Trump zurückgezogen.

20:45 Schachgenie Kasparow kassiert erste Niederlage nach Comeback

Saint Louis - Schachgenie Garri Kasparow hat erstmals seit seinem Comeback bei einem offiziellen Wettbewerb eine Niederlage kassiert. Der 54 Jahre alte Russe unterlag beim Schnell- und Blitzschachturnier in Saint Louis seinem Landsmann Jan Nepomnjaschtschi. "Ich habe seit zwölf Jahren nicht mehr ernsthaft Schach gespielt und ich habe noch nie so viele Möglichkeiten verpasst wie heute", schrieb Kasparow auf Twitter.